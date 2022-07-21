國安基金有入股市？網：「目的達到」會不會進場不重要

台股20日開高後一度衝達14,906.95點，統計從國安基金宣布護盤以來，指數已上漲956點。有網友好奇發問「國安基金究竟會不會進場？」他表示，從歷史紀錄來看，當大盤跌幅落在30％時才可能進場，質疑「這次會不會是信心喊話而已？」其他網友則坦言「不太重要」，只要讓市場擺脫無量下跌的危機就夠了。

一名網友在論壇Dcard發問「國安基金究竟會不會進場？」他表示，「如果以歷史來看，當大盤跌幅落在30％時，國安基金才可能會進場，那用加權指數18600往回推，約落在13000點？但是從國安基金宣布要進場護盤到今天，這一週台積電就漲了40元，大家覺得會不會信心喊話而已，才沒有要進場？」

國安基金歷史上共七次進場點，分別為2000/3/16投入542.03億、2000/10/3投入1201億、2004/5/20投入16.28億、2008/9/18投入599.99億、2011/12/21投入424.08億、2015/8/25投入424.08億、2020/3/19投入7.57億。

對此，其他網友則留言「國安是否真的進場其實不太重要，就算它沒有實際出手，讓市場擺脫無量下跌的危機就夠了」、「進場還是會出場，還不是跌回去，主要還是看美股、外資臉色，國安基金開會討論是因為美債殖利率倒掛，這蠻嚴重的」。

還有網友表示，「通常國安基金的進場點都還會小跌一段，他的功能感覺更像是是讓股市急跌變緩跌，而且人家有5000億可以慢慢攤，我銀彈沒人家多啦，反正我pass」、「不進場才有錢撈，一進場，誰想玩。一堆大老反手空，我就跟著做空」、「我也很好奇，不過大盤跌越深，我越能加碼」、「能口水護盤當然對國安基金最好」。