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力積電（6770）沒機會了？ 苦主認賠殺出虧60萬

聯合新聞網／ 綜合報導
網友坦言，「力積電不是一個好標的，我覺得沒機會了」。聯合報系資料照
網友坦言，「力積電不是一個好標的，我覺得沒機會了」。聯合報系資料照

台股20日收14,733.22點，成交量2,562.18億元。力積電（6770）20日收39.7元。今年2月有網友詢問，力積電不斷下跌，是否會一路跌到下市？近日有網友回文表示，「我覺得力積電沒機會了」，坦言「每週都有新的利空，不是什麼好標的」。有苦主悲嘆，認賠殺出後賠了60幾萬。

一名網友在今年2月於論壇Dcard發問，「之前抽籤中了一張力積電，看了一下板上，大家都說相信黃董，年底就懂，80以下All in 之後財富自由，所以在75的時候加碼三張，原本漲到80還覺得自己很猛，結果之後一路跌到56，已經快跟中籤價持平了，力積電難道會重蹈覆轍一路跌到下市嗎？」

對此，近日有網友回文坦言「我覺得沒機會了」，他表示，力積電不是好標的，幾乎每週都有新的利空，包括多位高級主管賣股繳稅、外資降評至劣於大盤、客戶寧願付違約金也要砍單、銅鑼新廠要到2025才有機會盈利、成熟製程需求雪崩等等，如今跌到連40塊都不到，直言「希望這位苦主已經賣了」。

其他網友紛紛留言「買進力積電，睡覺報紙墊」、「連高層都在拋售..還能期待什麼」、「要撐到年底，加油」、「有因為它賺到錢，但5x的時候我就賣了，一張都沒留，這張我覺得要短線+設停損，苗頭不對就要放了」。

不少苦主現身留言「我58~59元買了4.5張，41元砍了4張虧六萬，現在剩半張未實現快九千」、「均價75.54塊買的還有5張，老婆虧爆，還好是現金買的」、「我親戚之前50幾的時候買30幾張，昨天真的認賠殺出，賠了60幾萬」。

台股 Dcard

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