退休金要存多少？ 他說永遠都不夠：「現金流」才是重點

退休金，要存多少才夠用？有人說1000萬+一間房，也有人說2000萬+一間房（老了住在家養老）。

投資作家「不敗教主陳重銘」於Podcast節目《不敗教主 x 地產秘密客》表示，他認為「退休金永遠不夠用」，重點還是要能幫自己創造一個被動且「穩定的現金流」。

「退休金永遠都不夠！」陳重銘解釋，退休金不再於數字3千、5千萬，而是現金流，舉例「中信金（2891）今年給我90多萬股利，元大金（2885）拿到80幾萬，台積電（2330）也有幾十萬。」

陳重銘說，退休金不是只在銀行存一筆錢！自己持有幾十家公司的股票，一年拿到500多萬元，能產生現金流，想像擁有這些公司的股票，那裡面的員工就是在幫忙創造退休的金流。

「持有的公司越多，幫忙賺錢的員工也越多，同時就是幫自己創造穩定的現金流，經濟又成長的情況下，自然也就不用煩惱退休了，這才是長久之計。」

陳重銘持續說明，若用「以房養老」，不但利息會吃掉收入，通膨也會讓錢越來越薄，屆時退休時反而會煩惱自己活太久；但若有股利的現金流，就是活多久領多久，不用煩惱自己活太久，有本事就繼續活。

「存退休金的重點不是存多少，是存下的錢能不能再去滾出更多的錢，支付自己未來的開銷！」陳重銘強調，觀察台灣的股市往後都會發兩兆新台幣的股息，投資人要向錢看齊，要讓自己是領這兩兆一部分。