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震撼！這檔高股息ETF成分股「換菜率高達90%」 網喊吃豆腐

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

富邦特選高股息30 ETF（00900）今（18）日開始調整成分股，使得新成分股尾盤急拉，30檔更換27檔個股，替換率高達90%，引起網友熱議。

臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數」2022年第2次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動將自2022年7月19日起生效。

富邦特選高股息30 ETF（00900）今（18）日開始調整成分股。圖／取自臺灣指數公司官網
富邦特選高股息30 ETF（00900）今（18）日開始調整成分股。圖／取自臺灣指數公司官網

股市專家「柴鼠兄弟」於臉書指出，收盤前中鋼、中鴻猛烈急拉，大概猜得到是誰的傑作，果然下午5點臺指一公告出來，4月被刪除的中鋼這次再次被00900納入，截至今天已建倉8501張。另外還包含技嘉、廣達、興富發和7/20即將除息的萬海，也都是4月被刪除的成分再度重新納入，而從00900掛牌以來都沒被刪除的只剩下華碩，是目前第一大權重。

「柴鼠兄弟」直言，「這次最震撼的是一次換掉27檔，替換率高達90%，幾乎是全新的900了！」，並回顧此次是繼去年12月的23檔和今年4月的20檔以來，更換檔數最高的一次，「應該很多人好奇這麼高的替換率，這費用率開出來到底會有多驚人」。

對此，分析師陳相州也在粉專「股添樂 股市新觀點」發文表示，這禮拜00900要更換成分股，相關的個股將有明顯的法人買賣盤出現。不過，陳相州也推論，「聰明的網友已經懂得透過這些ETF調整成分股的時間點來賺價差，這樣是誰吃虧？」，暗示名單曝光後，不排除有散戶趁機「吃豆腐」。

PTT一名老手解析，原先成分股中只有華碩、光寶科、富邦金沒被刪除，華碩也是00900 ETF從成立至今唯一還在的個股，本周每天都是00900換股調整日。

網友們多數持質疑看法，「換股幅度這麼大績效會好嗎？」、「淨值越來越低，有領到配息又填息再換股才有用」，並開酸「真的追高殺低耶，領完發哥股息就砍」、「看此購買的人數，應該很多人對高殖利率三個字像下符水一樣，執迷不悟」、「這支的成分股好謎啊」。

還有人看出該ETF的選股邏輯「這支就是一直追除息前買進阿，然後根本不管有沒有填息，時間到就換下一個即將除息的標的」、「哪裡Smart了....就取7月還沒除息殖利率最高30檔」，甚至準備「有做功課的第一天可以爽吃豆腐」。

不過，也有散戶平反，「有人就喜翻（歡）這種翻桌率高的呀！」、「這檔跟我一樣是除息控」、「不管00900換多少成分股，也不管00900手續費有多高，我在乎的是最終投資有沒有賺錢」。

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