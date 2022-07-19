投資菜鳥問要不要再買一張0050？網曝2選擇：買就別看盤

許多人喜歡依賴投資股票賺錢，有一名投資菜鳥網友表示，近期想選擇風險較低的股票投資，目前手上有0050（元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金）、廣達各一張，正在考慮定期定額投入0050，或多買一張0050。對此有人建議，「0050定投，或再買0050就是不要看盤了」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，最近剛開了證券戶，還是一名投資菜鳥，所以想選擇風險較低的投資標的，目前手上有0050、廣達各一張，他詢問，「0050定期定額穩定投入會比較好，還是應該趁現在相對前幾個月低點，再多買個1張就放著會比較好呢？」

其他網友則建議「本金夠大當然買在低點」、「假如有要長期投資就要會留意月線量，大盤的或本身投資個股的」、「建議明天0050直接買一張，大機率你到禮拜五賣還是賺好幾千的」。

還有網友表示，「0050定投，不要想什麼時候買比較好，只要低於前面買入的成本，你整體的成本就會一直往下降，時間久了一定就會賺錢」、「買0050就是不要看盤了，你要是沒把握就買零股，分散著買，分散風險， 要是你覺得這筆錢暫時用不到，可以放上個幾年都沒關係，就可以全部丟進去」。

發文網友補充表示，「的確不知道什麼時候才會低點，我自己想法是投入2張就放著，可能真的跌10％我就再補，然後就放著，領他的配息，然後價差多才會考慮賣掉」。有網友回應「你可以看看4％法則和指數化投資，如果是短期0050其實不太適合；如果長期我覺得你的策略並不能發揮最大效益」。