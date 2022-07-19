國旅補助開跑「高鐵股」要漲了？網曝1關鍵：估走勢不錯

國旅補助開跑，預期將帶動交通旅遊產業發展，有網友發現，台灣高鐵（2633）已有投信卡位，觀察過去10年走勢，只要投信持續買入，後續表現都會不錯，其他網友紛紛直呼「要低調」，但也有網友認為，「看圖就知道投信追高殺低，看投信買真的嫌錢太多」。

投信是指國內的證券投資基金，這些基金會向大眾募集資金，再透過專業經理人投資買賣，投信資金水位比外資小，多會鎖定具有基本面及題材面的中小型個股操作，操作時間數天到數個月不等，「投信認養」就是指投信投入資金並且特別關照的股票，這類型股票通常漲勢可期，但當投信轉向的時候，跌幅也較大。

有網友在PTT網友發文表示，國旅補助上線，台灣高鐵（2633）已經有投信卡位了，他觀察過去10年走勢，發現只要投信持續買入，後續走勢表現都會不錯，不過再觀察近期券商買入情況，發現不少都仍是外資，「高鐵速度與股票激情，你選哪一個？投信介入均價27.5防守價，審慎樂觀看待」。

網友觀察發現，投信持續買入2633走勢就會不錯。圖／ PTT

不少網友都直呼「低調」，有人留言「我貨還沒吃夠」、「拜託刪文，麥相害」、「投信近期的愛股」、「各工程師午餐看ptt後股價立馬起飛」、「穩穩地就好，10張這兩年都在輕鬆領零用金」、「低調，穩穩領」。

不過也有網友留言「投信都買多久了還在低調，笑死一堆小丑」、「還是很便宜呀」、「不賺錢的公司」、「套多久了？」、「看圖就知道投信追高殺低，看投信買真的嫌錢太多」。