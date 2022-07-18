快訊

豔陽天突下雨...康建4死慘案今辦法會 命案現場「血跡深卡地面」

戶頭多出13萬怎辦？男子不甩銀行全數領出 下場變這樣

恐怖！台南休旅車逆向連環撞 如打保齡球波及3轎車9機車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爸媽幫存600萬他問該怎用？網建議買這6支股票或買房

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問如何運用600萬，不少人建議他用於買房頭期款。示意圖/Ingimage
網友詢問如何運用600萬，不少人建議他用於買房頭期款。示意圖/Ingimage

近期股市變動大，讓想要學習投資的人有些卻步。有網友近日得知，父母為他存下一筆資金，金額高達586萬元，但一時之間他不知道該如何運用，也擔心近期股市震盪，不適合進場。有網友建議他可矮「台肥（1722）、台鹽（1737）、台汽電（8926）、中華電（2412）、中聯資（9930）、兆豐金（2886）」等；除非國家倒不然不會倒的股票，另有人則建議買房出租。

一名網友在論壇Dcard發文表示，最近父母告訴他，有為他存下一筆資金，現在他長大了，希望將此筆資金交由他自行運用，金額高達586萬9772元，該網友說，「一時間不知道如何處理這筆巨款，之前有小買股票，大概十張0056，現在嚴重虧損中，感覺現在股市低檔，可以分批進場打底」。

有網友建議，「台肥（1722）、台鹽（1737）、台汽電（8926）、中華電（2412）、中聯資（9930）、兆豐金（2886），全半公營，無腦買好買滿，國家不倒這些都不會倒，獲利好配息穩，我今年股息20w就是靠他們，但還是勸你不要600萬全下去，身上還是要有救命錢」。

還有一派網友建議買房，留言「當房東也是不錯的選擇」、「買一間套房出租」、「如果你已經出社會有穩定收入，可以考慮用這筆錢當頭期款買房子。如果還沒有開始賺錢，可以考慮買表現穩健的基金來長期持有」、「買房租人啊」、「股票，置產出租，都是不錯的規劃，另類的就當金主，每月0.5到2%的收益也是不錯」。

Dcard 父母 股票 買房

延伸閱讀

拿全部資產100萬買股票 待業中1關鍵害他大虧3成

曝15檔金融股地板價 專家建議這樣買：領股息也賺價差

有錢先買房還是進股市？ 陳重銘：繳房貸 = 幫銀行賺錢

罹癌女童想吃雞蛋糕 父從台大醫院狂奔到永康街：要讓女兒吃熱騰騰的

相關新聞

拿全部資產100萬買股票 待業中1關鍵害他大虧3成

近期股市變動較大，不少人投資失利出現虧損情形。一名待業中的網友表示，他去年5月將全數100萬資產投入股市，因為不甘心越搏越大，截至今年6月已虧損32萬，虧損金額幾乎接近一年的薪水，其他網友建議，應好好研究問題出在哪裡，否則天天憂鬱也沒辦法賺回賠掉的錢。

爸媽幫存600萬他問該怎用？網建議買這6支股票或買房

近期股市變動大，讓想要學習投資的人有些卻步。有網友近日得知，父母為他存下一筆資金，金額高達586萬元，但一時之間他不知道該如何運用，也擔心近期股市震盪，不適合進場。有網友建議他可矮「台肥、台鹽、台汽電、中華電、中聯資、兆豐金」等國家不倒不會倒的股票，也有人建議買房出租。

曝15檔金融股地板價 專家建議這樣買：領股息也賺價差

金融股的相對低點出現了嗎？ 股市達人股添樂發布一則影片，貼心替投資人算出市場上所有熱門金融的地板價，並教導如何利用使用分批買進，不但能領到股息也賺到價差。

有錢先買房還是進股市？ 陳重銘：繳房貸 = 幫銀行賺錢

對於年輕人來說，要先存股票還是先買房子呢？往往是一個舉棋不定的問題。 投資作家「不敗教主陳重銘」於Podcast節目《不敗教主 x 地產秘密客》表示，從現金流的角度來看問題，自己是先存股票，累積一筆股利的現金流，你的富貴就會有人幫，也會有人幫你繳房貸。

7月18日台股「這7檔」ETF將除息！

下週一（7/18）有7檔ETF將除息，有國民ETF的0050、006208、006203、00692、00892、00888、00858，於7月15日收盤前買入的投資人都可以參與到除權息，領到股利。

軋空與護盤股人氣鼎沸 半導體、金融、車用有利可圖

在跌深就是最大利多下，再加上國安基金宣示進場護盤之際，想要藉此跟上順風快車的投資人不妨聚焦軋空、護盤、年線負乖離率的個股，然須切記，真有反彈行情，操作不宜戀棧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。