爸媽幫存600萬他問該怎用？網建議買這6支股票或買房

近期股市變動大，讓想要學習投資的人有些卻步。有網友近日得知，父母為他存下一筆資金，金額高達586萬元，但一時之間他不知道該如何運用，也擔心近期股市震盪，不適合進場。有網友建議他可矮「台肥（1722）、台鹽（1737）、台汽電（8926）、中華電（2412）、中聯資（9930）、兆豐金（2886）」等；除非國家倒不然不會倒的股票，另有人則建議買房出租。

一名網友在論壇Dcard發文表示，最近父母告訴他，有為他存下一筆資金，現在他長大了，希望將此筆資金交由他自行運用，金額高達586萬9772元，該網友說，「一時間不知道如何處理這筆巨款，之前有小買股票，大概十張0056，現在嚴重虧損中，感覺現在股市低檔，可以分批進場打底」。

有網友建議，「台肥（1722）、台鹽（1737）、台汽電（8926）、中華電（2412）、中聯資（9930）、兆豐金（2886），全半公營，無腦買好買滿，國家不倒這些都不會倒，獲利好配息穩，我今年股息20w就是靠他們，但還是勸你不要600萬全下去，身上還是要有救命錢」。

還有一派網友建議買房，留言「當房東也是不錯的選擇」、「買一間套房出租」、「如果你已經出社會有穩定收入，可以考慮用這筆錢當頭期款買房子。如果還沒有開始賺錢，可以考慮買表現穩健的基金來長期持有」、「買房租人啊」、「股票，置產出租，都是不錯的規劃，另類的就當金主，每月0.5到2%的收益也是不錯」。