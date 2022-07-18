拿全部資產100萬買股票 待業中1關鍵害他大虧3成

近期股市變動較大，不少人投資失利出現虧損情形。一名待業中的網友表示，他去年5月將全數100萬資產投入股市，因為不甘心越搏越大，截至今年6月已虧損32萬，虧損金額幾乎接近一年的薪水，其他網友建議，應好好研究問題出在哪裡，否則天天憂鬱也沒辦法賺回賠掉的錢。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他從去年5月投入全數資產100萬至股市，然而近期股市波動大，截至今年6月已虧損32萬，剩下約68萬。他坦言，本來只是小輸，卻因為不甘心越搏越大，導致虧損金額越來越高，大多輸在面板接到下跌段，一小部分是當沖。

該網友表示，他今年29歲，前陣子辭掉做了4年的工作，目前正在待業找新工作中，他無奈表示，每天早上只要想到自己在股市的虧損掉快近一年的薪水，就心情很差。

許多網友紛紛鼓勵他，應從錯誤中成長，留言「要就好好認真上班存錢，不然就是認真研究自己錯在哪，從錯誤中學習成長，賠的錢也不會因為一直難過它就回來」、「其實多數人在股市的前5-10年都只是在繳學費，繳完學費有過關的剩不到1成」。

另有類似經歷的網友留言「我是去年7月左右開始進場，也是投了100多萬，到目前已經帳面虧損30萬左右了，本人大韭菜，因為真的虧損太多了，不敢跑，現在就是繼續放著，先不動用，打算放個2、3年看看狀況了」。