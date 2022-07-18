曝15檔金融股地板價 專家建議這樣買：領股息也賺價差

金融股的相對低點出現了嗎？

股市達人股添樂發布一則影片，貼心替投資人算出市場上所有熱門金融的地板價，並教導如何使用分批買進的方式，不但能領到股息也賺到價差。

今年以來全球資本市場遊戲規則，相較過去幾年出現了明顯不同的發展，過去走的相對寬鬆且低利率的金融環境，但接下來是要進入升息循環，還有逐漸緊縮的金融環境。

這樣一來，哪怕金融股出現了由高點往下，超過兩成的跌幅；只要是站在長線投資的角度，其實還可以有等待的空間。

CPI創高

主計處最新數據顯示，6月份消費者物價總指數(CPI)，較上月漲0.38％，經調整季節變動因素後漲0.11％；較上年同月漲3.59％，1-6月平均，較上年同期漲3.13％。

CPI上漲代表通膨升溫，也觸發了央行是否要用「升息」應對？市場對於升息的預期是越來越高。

過去幾年有一種說法是「升息有利於金融股」，但其實最主要影響金融股的走勢是景氣的好壞，不是利差的高低，因為即便利差高也沒用，因為景氣不好也不會有人來跟銀行借錢。

金融股還有低點？

金融股跟景氣循環有非常大關聯，若不幸未來景氣走向衰退階段，那金融股肯定還有低點。

若在長線投資的角度，什麼時候才是好的金融股進場點？

最近台灣景氣衰退的時間點是民國104年末（再上一次是金融海嘯），以下介紹當時的金融股都發生了什麼事：

元大金（2885）

104年底元大金（2885）的最低點碰到白色的線，淨值比是0.625倍；換算至今的股價只有13.76元，就是地板價（下圖紅箭頭處）。

不過這位置是很悲觀的預期，最終不知道會不會到來；也許最後景氣會進入軟著陸的階段，就不至於到達衰退，但一旦有了最壞的假設，就在這假設的價格（13.76元）基礎上，來進行分批買進的動作。

分批買進的作法才有可能把長期平均的價格壓下來，這樣也更方便分配資金的比例。

中信金（2891）

中信金（2891）過去的最低點，差不多在一倍的淨值比左右，換算現在的淨值比約是20.9元（地板價）。

跟近期的股價相比，空間其實沒有很大，作法一樣在間隔間切分採用分批買進。

兆豐金（2886）

不同個股需要做不同調整，例如官股金控這年評價相較過去是逐漸拉升的情況，108年之後淨值比達1.25倍，之前僅在1.125倍左右。

兆豐金（2886）在104年景氣衰退時，最低淨值比不到一倍，現今那麼高的情況下，抓過去幾年最低點在1.125倍的位置，地板價格約27.11元，操作就同樣用過去的最低點，區間內採分批買進（上圖）。

第一金（2892）

猜測市場鼓吹存股投資，讓第一金（2892）過去評價也是上升很快。

104年的淨值比不到一倍，最近幾年也曾經到達一倍，測算接下來到一半淨值比。

國泰金（2882）

壽險類股因為投資部分增加很快，會導致淨值波動也會非常大，淨值河流跟其他金融股比起來相對凌亂許多；所以壽險金控104年的股價淨值比，反而比現在還高。

也就上述的邏輯，不能套用在壽險類股，但還是可以抓最近幾年的低點在哪。例如像國泰金這一檔金融股，近期最低點差不多是淨值比0.75倍（紅色線）處；看到最壞的狀況，進到衰退的話，那國泰金（2882）的地板價差不多就在股價淨值比0.625倍（白色線）的地方。

熱門金融股「地板價」一覽

以下圖表，幫大家算出市場所有熱門金融股地板價格，也估算出距離地板價還有多少跌幅（根據7/7收盤價），不過提醒這地板價是最壞的情況，是假設未來會進入衰退期的狀況。

若再把跌幅切分成五等分，把五個階段的投入價位標示出來（7/7收盤價為比較基礎），站在長期持有的角度，這些進場價位基本上能股息價差都能一起兼顧。

金融股過去10年都在一定的區間價位，最近一兩年突然往上提升到另一個區間，舉例一瓶成本10元的水，你會願意花50元買嗎？

提醒上述所分享的買法，只限定於金融股，千萬不要用在其他股票上面；因金融業屬於特許行業，也經歷長時間多空頭的循環，所以可以這樣操作，若是成長股，千萬不可以這樣做。

另外這方法，是建立在淨值上，淨值會隨這每一次配息、增資或減資，都會出現明顯的變化。

例如今年可能有很多金控會有現金增資的政策出來，就會導致每股的淨值跟著往下走，所以這次提供給大家的走勢，可能過了半年之後又不一樣了。

本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權。