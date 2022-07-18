有錢先買房還是進股市？ 陳重銘：繳房貸 = 幫銀行賺錢

對於年輕人來說，要先存股票還是先買房子呢？往往是一個舉棋不定的問題。

投資作家「不敗教主陳重銘」於Podcast節目《不敗教主 x 地產秘密客》表示，從現金流的角度來看問題，自己是先存股票，累積一筆股利的現金流，你的富貴就會有人幫，也會有人幫你繳房貸。

陳重銘說明，自己52歲才購入且搬進新買的房子，52歲之前都住在巷子裡的老公寓，住了30年，現在雖然也有房貸在身上，不過都靠每年的股利繳交。

他強調，有句廣告台詞要信，富貴要人幫；自己民國90年考進老師（公務人員），當時的想法也是要買新房，不要再住老公寓，不過當時思考，光是頭期款可能500萬就先沒了，就必須要把身上所有的股票都賣掉，接著就是20年甚至30年的房貸。

「自己三年前退休，如果當年是選擇買房，我至今還在繳房貸，還不敢退休。」

在職的時候，曾經有年輕的男同事在新莊買了房子，貸款了2000多萬，每年要繳約90萬的房貸，每個月剩下能投資的錢僅剩5000元；貸款銀行是中國信託，而陳重銘表示自己至今有700多張中信金的股票（一年股股利約90萬），同事工作30年要給銀行錢，而他卻是銀行要發錢（股利）給自己。

陳重銘提及，30年的房貸要付利息，錢一直從口袋流出去，這個定義就叫「負債」，「買房子給中國信託抵押，但中國信託每年給我錢（股利），買房族的房子對我來講是資產，因為錢一直進我口袋。」

「窮人買進負債，有錢人買進資產，窮人的負債等於有錢人的資產」陳重銘說，同事要工作30年把錢給中國信託，而中國信託要給我30年的錢，自己卻不用上班（已退休）。

陳重銘說，其實有錢也可以先買股票，只是同事選擇了先買房子，繳房貸和利息給銀行；而他的選擇是買股票，讓銀行給他股息。

陳重銘表示，其實投資的概念很簡單，看到一間公司賺錢，希望這間公司賺得錢能分我，那就去投資它的股票「很多人都抱怨房價貴，卻又要押後半輩子去養那個房子，讓銀行賺你的錢（房貸），建商賺你的錢，水泥賺你的錢，但反過來說若你能買進這些股票，不就代表房貸族在幫你賺錢嗎？」