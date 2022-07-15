7月18日台股「這7檔」ETF將除息！

台股在拉回修正之後，吸引評價調整後的低接買盤或壓注反彈行情的籌碼進駐，到底哪些個股是這一波反彈主角？是基本面業績黑馬？還是技術面、籌碼面強勢的勇腳馬？本期周刊特別企畫，從半年報獲利表現、技術面強弱、籌碼流向…等全方位搜尋，找出最有機會演出「復仇行情」的標的。

2022-07-15 13:10