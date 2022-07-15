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7月18日台股「這7檔」ETF將除息！
下週一（7/18）有7檔ETF將除息，有國民ETF的0050、006208、006203、00692、00892、00888、00858，於7月15日收盤前買入的投資人都可以參與到除權息，領到股利。
元大台灣50（0050）
7/14收盤價：114元；配息1.8元；殖利率1.57％；半年配；配息發放日8/19。
元大MSCI台灣（006203）
7/14收盤價：54.8元；配息0.83元；殖利率1.51％；年配。
富邦公司治理（00692）
7/14收盤價：29.31元；配息1.483元；殖利率5.06％；半年配。
富邦台50（006208）
7/14收盤價：65.80元；配息1.248元；殖利率1.9％；半年配；配息發放日8/18。
富邦台灣半導體（00892）
7/14收盤價：10.52元；配息0.219元；殖利率2.08％；半年配。
永豐美國500大（00858）
7/14收盤價：25元；配息1.125元；殖利率4.51％；半年配；配息發放日8/18。
永豐台灣ESG（00888）
7/14收盤價：12.71元；配息0.168元；殖利率1.32％；季配。
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