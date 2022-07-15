富邦金、兆豐金買在高點怎辦？ 大俠教你該調節還是繼續持有

投資朋友問：「富邦金（2881）、兆豐金（2886）買在高點，現買現套，怎麼辦？」

大俠武林於YouTube頻道《投資嗨什麼》分享怎麼判斷持有的個股該繼續持有還是調節？

金融股現買現套怎麼辦

做好資金規劃，用定期定額或不定期不定額，再把布局的時間拉長至120個月（10年），就會發現不可能住套房了。

通常講的套牢就是買進之後就沒有資金了，都有長期定期定額的人，不太可能會被套牢。

倘若真的不幸都買在最高點，那有沒有辦法可以解套？有，就是等待股息，拿到股息再持續買進，每拿到股息都買進，重複不斷，這就是定期定額。

買這樣長線來看，只要公司長期穩健，有持續在成長、不要大起大落，股價都會回得來；尤其金融股的長線，投資人更是可以輕鬆面對股市的震盪行情。

連續10年富邦金、兆豐金買在高點，報酬能勝大盤嗎？

假設10年投資人，每年都很慘，每天唯一一次加碼，都買在最高點的以下績效：

每月投資金額是6萬，投資本金是100萬，投資的終值富邦金（2881）是540多萬，損益440多萬，總報酬率240.8％，年化報酬率13％；兆豐金（2886）則到410多萬，損益310多萬，總報酬率156.6％，年化報酬率9.9％。

小資族可能認為哪有可能一個月存到6萬元！只要表格後面的0少一個，6萬變6千，資產終值少一個數字來看，其實報酬率也都會是一樣的。

股價愈跌對投資人愈好 (以兆豐金、富邦金為例）

市場短期就是看心情，長期看基本面，只要它有持續成長，且每年固定配息，拿配息去買進股數，在通膨的環境市場環境影響下，好的資產永遠上漲。

適當的跌價有助於資產的累積：

富邦金（2881）：

現金股息3.5元：假設投資人有25張拿到8.75萬股息；85元用股息能買進1.02張；60元:股息能買進1.45張。

兆豐金（2886）：

現金股息1.4元：假設投資人有25張拿到3.5萬股息：45元時能用股息買進0.7張；29元:能用股息買進1.2張。

所以長期投資人是不會喜歡短期股價暴漲的，因為漲幅的速度會超越股息成長的速度和薪資成長速度，這樣不利於累積資產；適當的跌有利於投資人利用空頭回檔做布局，因為同樣的潛能購買入更多的股數，同樣的股息能夠，股價下跌能夠布局更多的股數，來累積複利資產。

怎麼判斷個股繼續持有還是調節

最簡單的判斷方式：預期殖利率是否大於現價殖利率

「現價殖利率」就是目前已經公布的股息，它的基礎是公司去年的獲利。

「預期殖利率」用公司今年的獲利去推估它明年會配發多少股息。

假設EPS年度累計持續上升，預期殖利率高於現價殖利率，代表還在價值區。（現價買進今年殖利率5％，預期明年殖利率配息更多來到7％，EPS有上升代表還在價值區。）

假設EPS年度累計無持續上升，預期殖利率低於現價殖利率，代表可能漲幅已經超過基本面。（今年殖利率很高，但整年度的營收砍半，有可能現價買進6％殖利率，但明年可能變3％，因為股息縮水。）

金融股適合這類型投資人

金融股適合長期有耐心的投資人，持續拿股息，拿到持續買入，只要公司的股息配發穩健，都可以用數年的時間來布局出讓投資人微笑道不行的市場報酬。

跌的時候買基本面好的公司，可以在企業價值還未完全反映在股價上時做布局，放大投資人的資金效率，最終取得更加完整的市場報酬。

本文內容已獲 投資嗨什麼 授權。