存股套牢了怎辦？台積電、兆豐金為例... 大俠：兩招解套

「台積電跌破500元、兆豐金跌幅超過20%，現在要加碼布局還是認賠出場？」如果您先前買在高價，別擔心！大俠武林於YouTube頻道《投資嗨什麼》分享兩招解套法。

台積電（2330）和兆豐金（2886）長期盤踞個股「定期定額」排行榜第一、二名。投資朋友愛之深，當股價持續下探，關愛也至深。

台積電跌破500元該加碼還是出場！

如果高點已經買了一張，那就「維持紀律」，下個月也買一張，每個月都能的話都維持買一張，就是這麼單純，拿到股息再回買，用紀律去佈局是最好的方式。

如果現在想要進場台積電（2330）建議就用定期定額的方式，算一下自己每個月剩下多少閒錢，就用多少閒錢去做布局。

假設很有紀律布局了五年，這個人的成本均價就是五年線。

若維持紀律10年投資2013年至2022年，投資人每年只購買一次，每次都很不幸買到最高點，但年化報酬率卻還有17.6％，還是有賺錢，因為維持紀律10年，均價成本就在10年線，都買在最高價還是可以賺錢。

重點就是維持紀律，用無限的現金流去做布局，但若每年的閒錢沒有那麼多能買到一張，可能僅半張甚至0.1張，那就自己規劃出每年的佈局閒錢，用紀律打造個人的成本10年線。

這是投資非常輕鬆的事情，不用花招，只用資金流的控制，那所需要的就是時間；時間一長，均線就出來了，「紀律N年，均線N年！」

台積電跌破年線仍要參加除權息

因為台積電（2330）整體的營收有持續的成長，那有持續成長的公司，一定要長期參與且拿到股息再回買。

設想一件事情，拿到股息之後，第一種情況不幸台積電（2330）跌到300元，和第二種情況是漲到700元，哪一種累積的股數比較多？當然是跌到300元累積的股數比較多。

看到股價心會痛，但要記得是短期的，把布局拉到10年，長期看比較容易看到這間公司的趨勢，短期看就是市場供需的問題，長期看價值投資就出來了。

兆豐金趺幅超過20％ 大俠武林一張都不會賣！

兆豐金（2886）從先前的高點44元左右，跌至現在34、35元左右，跌幅超過20％，大俠有偷偷調節嗎？

沒有賣也沒有調解！因為當年的持有成本已經很低了，在24、26元左右就大量布局，成本加上明年的股息，成本殖利率還有6.1％左右。

存股在於自己的存股價位，而不是現在股價的位子；分成三種：

現價值利率：現在買進得到多少股息

成本殖利率：用多少成本可以換多少股息

預期殖利率：用今年股息預期明年度的股息

金控股都可以算預期殖利率，投資人不要看現價值利率高就進股市買，因為現價值利率是根據去年整年公司營運情況，再加上盈餘分配率配出來的股息。

若今年整體營運不好，到明年股息配發就有可能會下降，EPS下降整體給你的股息也就可能下降，今年買有8％可能明年僅剩下4%殖利率。

兆豐金（2886）連續10年都買在高點，投資報酬率有多少？

有人買兆豐金（2886）10年，每年只加碼一次，每次都買在最高點，年化報酬率還有7.6％，總報酬率是107.1％。

重點就是不用管股價的高低，但一定要維持紀律，並且要長時間的累積，股息拿到複利再投入，產出來的就是完整的市場報酬。

台積電（2330）、兆豐金（2886）解套法

當被套牢了，就拿股息再回買，重複這個動作120個月（10年），不用猜要什麼時候進場，維持紀律5年至10年，個人的持有成本就是10年線了，就是這麼簡單，完全沒有其他花招。

台積電的10年線就在所有價格之下，10年線在250元，這個投資人用紀律慢慢地投入，就算偶而買到最高點的680元，也沒關係，整體的成本還是在250元。

資金分批的週期拉到可以維持紀律，不要今天買100萬，隔天買100元，而是要相近金額去維持投入的週期。

兆豐金（2886）也是，就算定期定額不小心買到43元，只要有維持紀律10年，那10年的成本就還在26元，那投資人就還是可以非常輕鬆的持有。

今年又給1.65元的股息，現金殖利率是1.4元，股票股利是0.26，合計1.65元，除以26元（持有的個人成本股價），還是有6％多的殖利率；既可以輕鬆面對市場上的震盪行情。

自己的存股有大部分都是長期佈局，但也有部分會根據基本面做調節，依據基本面、殖利率、本益比，來去算市場股價有沒有過漲，有的話就調節去還在價值區的個股。

本文內容已獲 投資嗨什麼 授權改寫。