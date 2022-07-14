國安基金護盤外資得利？ 網酸「喊盤」：出張嘴就漲了

國安基金進場護盤消息激勵台股表現，13日加權指數開盤反彈400餘點，回到萬四之上震盪。有網友質疑，外資持有7成台積電股票，近幾日股價下跌仍持續購入，而國安基金護盤，恐使外資坐收漁翁之利。不過也有人質疑目前只是「喊盤」階段，直言「哪可能現在進場？」

台股12日失守萬四及5日線，國安基金一天就改變策略，緊急宣布將進場護盤，台股13日強彈，向來被視為是護盤首選的台積電（2330）早盤跳空開高，股價以470.5元開出，上漲21元，股價開高走高衝達472元，大漲22.5元，市值回增至12兆2,391億元。

有網友在PTT發文表示，外資持有7成台積電股票，近幾日股價下跌仍持續購入，他質疑，「好不容易大家一股一股的給它買回來，國安基金卻要護盤？」該網友認為，「明明就是韭菜互割的盤，卻被外資小兒坐收漁翁之利，到底國安基金是不是護到小兒（指外資）手中持股了？」

其他網友則留言「我是小兒今天一定直接隔日沖」、「某些測風向快的小兒立刻轉向喊多」、「應該是小兒自己買的」、「是啊，送錢給小兒，幸福台灣」、「結果會發現外資繼續加碼」、「等盤後看是小兒自己拉的，還是台灣人護小兒」。

但也有網友認為目前只是「喊盤」，留言「這種漲法進場當炮灰？」、「一毛錢都沒丟啦，沒意外是散戶自己買上去」、「開盤+400國安基金怎麼可能進，他是止跌用，不是拿來爆拉的」、「出張嘴看有漲就繼續觀望了」、「新冠股災國安也有進場，結果才丟7億，有跟沒有一樣」、「台積散戶撐得起來嗎？還一股一股？」