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靠防疫、元宇宙股賺快錢？ 追高失敗苦主曝血淚經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問「大家會追高嗎？」，他以防疫股、疫苗股等為例，好奇其他人如何追高獲利。圖／聯合報系資料照片
有網友詢問「大家會追高嗎？」，他以防疫股、疫苗股等為例，好奇其他人如何追高獲利。圖／聯合報系資料照片

股市變動大，有些股票會在短期內大漲或大跌，有網友好奇詢問「大家會追高嗎？」他以防疫股、元宇宙題材股為例，此類股票都是在短期內爆大量鎖漲停，風險極大。有追高的網友透露，「今天一追就套，那個跌落的速度真的來不急按」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「大家會追高嗎？」，他說，台股不定時會出現強勢的題材股，如防疫股、元宇宙股等，這類股票會在短期內爆大量鎖漲停，也可能在隔天被賣到跌停。

該網友說，高端（6547）股票還曾經一天內從漲停變成跌停，若抓準這類股票劇烈漲停時機進出場，就可以迅速獲利，他表示，「有朋友喜歡追高，會在第一天無量漲停之後想辦法進場，如果盤勢有繼續向上攻就會馬上停利出場，但他也蠻常被套在山上的，長期下來的獲利其實也沒有想像中的多」。

其他網友則留言「右側交易者就是這樣啊，買在起漲點，之後依賣點和防守價出場，跌了再做空下來，多空一起做，如果只看日K勝率會從7、8成掉到4、5成喔」、「追高策略做好我覺得會比左側拉支撐有效率很多，拉每一隻強勢飆股能讓你做日線等級的拉回買基本上都是結束了或是空方走起最好情況就反彈到前高」。

有支持追高的網友留言「追啊，買不會漲的股票要幹嘛」、「不強不買，噴出即追」、「如果有心想研究短線的概念，現在有很多大神都有開水管頻道或spotify、fb專頁等等的，可以自己好好把觀念搞懂」。

不過也有網友較為保守，留言「低點都是大戶買出來的，高點都是散戶追上去的」、「想追隔日沖，如果不能看盤、手也沒人家快、又容易腳麻跑不掉，就別玩這種東西」、「今天一追就套，那個跌落的速度真的來不急按」。

台股 高端 Dcard

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