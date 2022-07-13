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國安基金「套牢萬四」會怎樣？ 網酸：以後年改就好

聯合新聞網／ 綜合報導
12日晚點7點國安基金因考量「市場信心嚴重不足，投資恐慌心理升高」宣布啟動護盤。 圖／聯合報系資料照片
12日晚點7點國安基金因考量「市場信心嚴重不足，投資恐慌心理升高」宣布啟動護盤。 圖／聯合報系資料照片

12日晚點7點國安基金因考量「市場信心嚴重不足，投資恐慌心理升高」宣布啟動護盤，是第8次授權啟動護盤，也是歷來護盤指數點位最高的一次。

有網友以標題「國安基金套牢會怎樣？」於PTT上發文表示，現在是指數相對高點，且未來總體經濟發展不明，如果國安基金套在萬4這個點會怎樣？

許多網友大酸「沒事，反正以後年改就好了」、「操盤者：我又沒差，這是國家政策」、「沒事的，人民的就是政府的錢」、「2008不就認賠過了」、「納稅錢哭哭」、「選舉到了幫忙主力解套」、「反正是下一任要煩惱的」、「提高所的稅率至60％」、「用你的退休金嘎你，輸也是輸你的啊」。

也有人給出「套牢」的建議，「攤平領股息」、「沒賣就不算虧」、「一張不賣，奇蹟自來」。

另還有專業的網友認真分析，「國安基金不會單筆重押、一次就把子彈打光。第一批資金套牢，第二批就繼續低買，不斷降低持股成本並在適當處點火，看其它援軍能不能跟進。套牢是散戶的專利，因為散戶資金不多。當你資金夠多，可以在下跌不斷買進時，對你而言根本沒有套牢的問題。外資主力看似越買越跌的韭菜操作，其實也就是本多終勝」。

國安基金 護盤 台股 年改

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