股市慘...升息把錢放銀行多領利息？ 陳重銘：錯！通膨高過利率

投資作家「不敗教主陳重銘」於Podcast節目《不敗教主 x 地產秘密客》表示，股災來得時候反而是撿便宜的機會，股市熱的時候投資人一直追高價格，更有可能買在高點。

他認為，股災的原因就是因為美國升息，而美國升息是因為通膨的關係，把錢放在銀行即便領到更多利息，但也追不上通膨，更應該用價值投資的方式選擇好公司投資！

以下為部分訪問內容：

台積電（2330）不是只有股東受傷，應該說是全民受傷，因為包含勞退退撫基金，其實投資人不太需要擔心，因為政府也很多錢被台積電裡面。

台積電。 圖／路透

「台灣股市還是要看美國，而美國就要看通膨！」近期股市會這樣，原因就出在美國，通膨率高達8.5％，只好升息，造成外資（資金成本提高，所以要撤離台灣）一直賣超；外資常常影響台股，進來時候像潮水一樣，但倒股票的時候也很恐怖，不計成本一路倒出去。

升息主要也是因為通膨，要看通膨能不能夠壓得下去；那既然要升息就乾脆把錢放銀行可以領更多利息？

其實觀念是不對的，因為升息的源頭是通膨，市價太貴才不得不升息，現在通膨率很高，假設5％就好，利息頂多2％還是跟不上。

其實現在的狀況底下，是更應該要投資，在台灣最簡單的方式就是買高股息的ETF，把風險分散到幾10檔的成分股。

投資最主要的重點就是要能夠打敗通膨率，因為物價、房價一路漲。

那什麼時候累積資產最好？答案是股災的時候，股市再跌的時候不要恐慌，反而要去挑選好的公司股票；人很奇怪，若是保貨公司打折就會瘋狂去消費，但股票再跌就卻步了。

股價天天都漲，心情會開心沒錯，但也很有可能買在高點，股市天天跌，心情會差，但有可能撿到便宜；股災反而是財富重新分配的時候。

股市大盤下殺，其實更要去挑一些績優的股票，跌一定會跌，現在相比於當年的金融海嘯算很輕微，當時大盤從9000多點跌到3000多點，很多股票都腰斬了。

當時08、09年買進了聯詠（3034），當時買進的價錢約120幾元，一買就遇到金融海嘯，股價腰斬再腰斬，120幾剩下20幾元（半年內剩下6分之一的價格），不過因為公司每年還是有賺錢也有配息，獲利也都不錯，就一路抱著，去年價格有到600多元，不過最近股價又下來了。

要從價格投資去看一張股票，不要受大盤的影響，好的公司股票跌了，真的要開心。

局勢渾沌的時候應該要先退出觀望

最近的盤賣壓很重，只要一漲，就會有投資人逃命，現在不建議去追價，不要見紅就追，去護盤就被人家給倒貨。

買黑不買紅，買紅會增加成本，且7、8月是台股除息的旺季，一除息指數就蒸發；再來還要看美國的通膨能不能壓下來，這是影響全世界最主要的因素。

美國聯準會（FED）。 圖／美聯社

6月美國升息3碼，7月最起碼會升2碼，通膨下不來還是會一路升，通膨升息其實對股市不利。

手上有錢可以先守一陣子，等通膨有下降，升息也到了一個階段，再來進場購買，不然常常接到掉下來的刀子，搞得滿身是血。