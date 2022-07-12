她PO出台股對帳單「一片綠」 網點出問題：標的類別太集中

台股步入熊市階段，使得不少投資人叫苦連天。

有網友《Dcard》上PO出自己的台股對帳單，由圖上看到購買的標的有元大台灣50（0050）、富邦台50（006208） 、富邦未來車（00895）、聯電（2303）、台積電（2330），帳面上都是虧損的狀態，「你們還在撐嗎，要撐還是要灑脫？」

許多網友都點出原PO購買的標的性質太相近，「標的類別也太集中」、「投資內容好相同，太集中了容易齊漲齊跌」、「0050和006208；想請問為什麼這兩個都要買呀？我看版上很多都說這是一樣的東西，追蹤同一指數！」

有人直言，還不如一開始就全丟台積電（2330），因為原PO買的東西都大同小異，「這些標的都會擔心的話，說實在不適合投資；閒錢就放著就好！不是的話，當初買進的理由如果消失，就停損吧！」

也有人建議原PO可以再「賭一把」，因為7/14是台積電的法說會，「後天台積法會欸，確定不調節一下嗎？」

還有網友建議原PO要想清楚自己是為了什麼投入股市，「為了什麼投資的？為了存錢所以賠了也沒差，為了股息賠了也沒差；我個人也有賠啊！但是我的出發點是股息，而且經濟是輪迴的怕什麼？跟你說還會跌，之後谷底反彈也彈不回來，但是妳是為了什麼我是為了股息儲蓄所以不賣」。