快訊

租屋族是二等公民嗎？NGO籲正視租屋黑市對公民權的危害

分科測驗／時事題少沒考俄烏戰爭、新課綱強調人群移動入題 歷史科解答出爐

曬出兄弟燦笑合照！岸信夫喪兄後首發聲：請好好安息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她PO出台股對帳單「一片綠」 網點出問題：標的類別太集中

聯合新聞網／ 綜合報導
網友PO出自己的台股對帳單，詢問是要繼續抱著還是停損賣出。 圖／取自dcard
網友PO出自己的台股對帳單，詢問是要繼續抱著還是停損賣出。 圖／取自dcard

台股步入熊市階段，使得不少投資人叫苦連天。

有網友《Dcard》上PO出自己的台股對帳單，由圖上看到購買的標的有元大台灣50（0050）、富邦台50（006208） 、富邦未來車（00895）、聯電（2303）、台積電（2330），帳面上都是虧損的狀態，「你們還在撐嗎，要撐還是要灑脫？」

許多網友都點出原PO購買的標的性質太相近，「標的類別也太集中」、「投資內容好相同，太集中了容易齊漲齊跌」、「0050和006208；想請問為什麼這兩個都要買呀？我看版上很多都說這是一樣的東西，追蹤同一指數！」

有人直言，還不如一開始就全丟台積電（2330），因為原PO買的東西都大同小異，「這些標的都會擔心的話，說實在不適合投資；閒錢就放著就好！不是的話，當初買進的理由如果消失，就停損吧！」

也有人建議原PO可以再「賭一把」，因為7/14是台積電的法說會，「後天台積法會欸，確定不調節一下嗎？」

還有網友建議原PO要想清楚自己是為了什麼投入股市，「為了什麼投資的？為了存錢所以賠了也沒差，為了股息賠了也沒差；我個人也有賠啊！但是我的出發點是股息，而且經濟是輪迴的怕什麼？跟你說還會跌，之後谷底反彈也彈不回來，但是妳是為了什麼我是為了股息儲蓄所以不賣」。

0050元大台灣50 台股 台積電 聯電

延伸閱讀

差點借錢買股票…他鬆口氣嘆：好險！網反嗆：財商不足

股票也有「斷捨離」 她曝心法：別聽信明牌、遠離聳動新聞標題...

股票也有「斷捨離」 她曝心法：別聽信明牌、遠離聳動新聞標題...

熊市是必要之惡！ 巴菲特：股市的錢會流到有耐心的人手中

相關新聞

她PO出台股對帳單「一片綠」 網點出問題：標的類別太集中

台股步入熊市階段，使得不少投資人叫苦連天。 有網友《Dcard》上PO出自己的台股對帳單，由圖上看到購買的標的有元大台灣50（0050）、富邦台50（006208） 、富邦未來車（00895）、聯電（2303）、台積電（2330），帳面上都是虧損的狀態，「你們還在撐嗎，要撐還是要灑脫？」

股票也有「斷捨離」 她曝心法：別聽信明牌、遠離聳動新聞標題...

YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》分享，投資股票的正確心態，不好的公司就不要緊緊抓住不放，有時候放手才有機會讓更好的事情來到生活當中。 要斷絕聽名牌投資，要學會自己判斷公司的好壞，從眾多的好公司當中做出取捨，做好資產配置，果斷地離開那些已經變壞的公司，還有要遠離新聞媒體！

贈書／面對虧損我該向下攤平嗎？專家曝「這件事」更重要

們有看出可以向下攤平的二大前提嗎？資金充足、長期投資。我的解讀是，如果我們還只是一般的薪世代，沒有雄厚資本讓我們忍受30%、40%的帳面虧損，如果只是想操作短期波段賺價差，並非以長期投資為目的，那麼已判斷錯誤過一次，眞的不宜一錯再錯，應該避免向下攤平。

第一次投資該買哪種產品？ 網曝血淚經驗：1年就後悔

投資需要仰賴經驗，第一次投資需相當謹慎，否則可能面臨虧損風險。有網友詢問，剛開始學習投資應該選擇哪種類目及應該投入多少金額。不少人分享自身經驗，有網友坦言，剛出社會先「保儲蓄險」，然而一年後就後悔了，還有許多網友是定期定額投入ETF、穩健的股票等。

首次入股市怎開始？網勸千萬別做「這2事」 推必看這5網站

許多人喜歡投資股票賺錢，不過股市變化莫測，要投資需要不斷研究學習。有大學生好奇「大家第一次投入股市都是怎麼學習？」不少網友分享自身經驗，建議先學習基本技術面操作，但千萬不要買書、不要跟投顧老師的單，另外也有人推薦五個股市參考網站。

差點借錢買股票…他鬆口氣嘆：好險！網反嗆：財商不足

投資是一門大學問，但多數人都會建議應以手邊閒錢投資，避免投資失利時面臨經濟危機。有網友表示，他差點申請貸款投資股市，後來考慮到每月還款金額作罷，近日股市動盪有感，直呼「還好啊，我保住財產了」。有人相當贊同，坦言「要我借錢融資真的不敢」，但也有人認為此觀念需要修正。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。