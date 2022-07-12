股票也有「斷捨離」 她曝心法：別聽信明牌、遠離聳動新聞標題...

YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》分享，投資股票的正確心態，不好的公司就不要緊緊抓住不放，有時候放手才有機會讓更好的事情來到生活當中。

要斷絕聽明牌投資，要學會自己判斷公司的好壞，從眾多的好公司當中做出取捨，做好資產配置，果斷地離開那些已經變壞的公司，還有要遠離新聞媒體！

投資股票該有的心態！舉例分析

若你是一個農場的老闆，讓農場能夠「穩定獲利」就是目標。

農場的占地很大，你會如何僱用員工？是雇用1位能力很強的員工，可以1人抵10人的工作量；還是雇用10位員工相互的分工合作。

答案是，比較安全的做法是「雇用10位員工」，能夠負責不同的工作項目，因為若只選擇雇用1位能力超強的員工，但這員工就不能發生任何意外（生病請假、上班途中遇到車禍、被競爭對手挖腳），這樣經營農場上面就會遇到問題。

這例子可以得知，投資的時候不要把所有資金都單壓在一支股票上面，需要做好資產配置，來分散投資的分險。

再來，農場經得不錯的時候，當又面臨兩個選擇時，會怎麼做？把每天下蛋的母雞殺掉，拿去賣錢；還是把日本進口卻水土不服的和牛拿去賣錢，換其他的動物？

圖／Ingimage

每天下蛋的母雞能讓你天天有雞蛋吃還能賣錢。

就像穩定替投資人帶來現金流的股票一樣，可以持續為你創造被動收入，讓整個資產組合越來越大；所以千萬不要隨便把一個好股票輕易賣出。

當初很看好日本和牛，花了大錢進口，卻沒想到來了台灣之後卻水土不服，要投入更多心思照顧還要額外花錢請獸醫，沒有幫忙賺到錢，還虧了更多錢。

這就像很多人看好公司的前景，卻發現這間公司根本沒有賺錢，甚至還只在「燒錢的研發階段」，卻還是死死抱著這樣的股票，相信時間可以治療一切，沒有賣掉就不算虧損；但這間公司真的不行，若願意勇敢停損的話，把剩下的錢放在會賺錢的地方，未來才會真的有希望。

股票如何選擇、評估都很重要，建議好自己的投資組合，可以讓投資更加順利，所以股票也要做好「斷、捨、離」。

股票斷捨離：斷

分兩步驟：

斷絕聽明牌投資

聽明牌進場，投資自己都不是很了解的公司，投資起來就會擔心，自己沒有研究過，也不知道公司會不會賺錢，漲了一點就想要趕快入袋為安，上班也常常看盤過得提心吊膽，最終還是沒賺到什麼錢。

投資這件事情還是不要交給別人，自己的錢就自己負責，不要依賴別人進場或是出場。

從最基本的方式開始去了解：股票是什麼？怎麼看財報？如何自己開戶下單？

學會判斷公司的獲利能力和護城河

當認識公司的怎麼賺錢，有沒有競爭力之後，投資人也就會更有信心的去長期持有它；遇到下跌就有能力去分析，到底是一次性的短暫影響，還是要繼續觀察公司的體質。

股票斷捨離：捨

投資不能單壓單一個股票或單一的產業。

開始投資之前要先規劃出自己的投資清單，市場上有超過百來間的公司表現很好，財務體質也不錯，但是可能沒辦法兼具這麼多的持股，就需要在眾多的公司當中做出「取捨」。

橋水基金的創始人Ray Dalio 有分享過，當投資組合之間的關聯性越分散，波動性還有輸錢的機率就會越低，將投資分散在五種不同的產業，可以大大降低投資的風險。

股票斷捨離：離

分兩步驟：

下定決心離開變化的公司

投資之後，還是要定期檢視投資項目，每年公司發財報的時候關心一下；遇到股價大跌，假設公司本質沒有改變，只是股價的小小修正，那就可以考慮再進場。

若公司的本質已經變差了，面對不起色的股價或是營運表現真的很不好，就請勇敢離開這些不好的股票。

公司過去可能曾經風光過，但是現在浪潮已過，不要把自己的未來一起賠進去了。

投資期間盡量遠離媒體

新聞總是喜歡用一些驚悚的標題，去吸引大家的關注。

圖／美聯社

過去有NBA球星在比賽中跌倒，腳上的Nike球鞋當場「開口笑」；新聞標題就下「Nike為此事件市值蒸發345億」！

但其實這幣別是台幣，股價算是只下跌了一點點，但媒體卻寫「股價大跌1.05％」，在股票市場每天漲跌1%的公司有成千上萬，如果1％就稱之大跌，那要投資人怎麼安心投資。

345億台幣大約是美元12億，對比市值2100億的Nike，此事件的影響了對於公司來說並不是非常嚴重，卻被新聞過度誇張的描述，其實細看Nike歷年的走勢，根本感覺不到這事件造成了「股價大跌」！

投資哪間公司，還是要有自己的判斷，遠離新聞媒體才不會受到過多的干擾。

本文內容已獲 極簡姐姐 巧玉 授權改寫。