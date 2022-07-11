台股跌逾百點金融股成殺盤要角！股市老手：仔細挑選「處處有璞玉」

摘要 1.這幾年由於市場表現過於激情，投資人認為拉回就是買點、股價可以永遠上漲。 2.近期台股重挫3千多點，法人、散戶皆傷痕累累，就較長時間軸來看，此時介入勝率更高。 3.股市是有效率的市場，當多數人都悲觀之際，價格已經充分反映大部分已知的擔心。仔細挑選，到處都有璞玉。

台股指數11日下挫逾百點，收在14340點。主要殺盤力道集中在金融股，受到股債齊跌影響，金融族群6月分營收成績不盡理想，導致賣壓出籠，資金流入相對抗跌且具新藥題材的生技醫療族群。傳產族群則留意貨櫃三雄和航空雙雄表現，今日成交量皆破萬張。

近期許多友人聞股色變，相較幾年前的牛氣衝天，完全是2個世界。即使這波台股重挫3千多點，法人、散戶皆傷痕累累，許多人都不敢碰股票或是相繼含淚退出市場，我始終都認為，市場永遠在多、空2種看法之間擺盪。就比較長的時間軸來看，此時此刻介入者的勝率更高了！

這幾年由於市場過於表現激情，許多投資人都認為拉回就是買點，休息整理時間都很短，錯認為股價可以永遠上漲。我知道這根本不可能。所以總是戰戰兢兢，保持彈性。判斷方法是企業的價值從過高到過低，機會難得，投資人一定要冷靜思考，這不是世界末日。

當大多數的人都悲觀之際，拋售成為常態，供需失衡，自然就充滿契機。你可以找出一連串利空，但是股市是有效率的市場，價格已經充分反映大部分已知的擔心。我還是老話一句，此時不進場更待何時！景氣沒有那麼糟，企業也不是全部都虧損，仔細挑選一下，我覺得到處都有璞玉，需要的是耐心與信心。我不悲觀，加油！

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