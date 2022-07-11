快訊

新冠病毒題來襲、圖表多「恐現爭議題」 111分科測驗生物科試題與解答一次看

何時辭部長、指揮官？ 陳時中：滿足三條件才能確定時間

台股跌逾百點金融股成殺盤要角！股市老手：仔細挑選「處處有璞玉」

商業周刊／ 撰文者：老馬
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

摘要

1.這幾年由於市場表現過於激情，投資人認為拉回就是買點、股價可以永遠上漲。

2.近期台股重挫3千多點，法人、散戶皆傷痕累累，就較長時間軸來看，此時介入勝率更高。

3.股市是有效率的市場，當多數人都悲觀之際，價格已經充分反映大部分已知的擔心。仔細挑選，到處都有璞玉。

台股指數11日下挫逾百點，收在14340點。主要殺盤力道集中在金融股，受到股債齊跌影響，金融族群6月分營收成績不盡理想，導致賣壓出籠，資金流入相對抗跌且具新藥題材的生技醫療族群。傳產族群則留意貨櫃三雄和航空雙雄表現，今日成交量皆破萬張。

近期許多友人聞股色變，相較幾年前的牛氣衝天，完全是2個世界。即使這波台股重挫3千多點，法人、散戶皆傷痕累累，許多人都不敢碰股票或是相繼含淚退出市場，我始終都認為，市場永遠在多、空2種看法之間擺盪。就比較長的時間軸來看，此時此刻介入者的勝率更高了！

這幾年由於市場過於表現激情，許多投資人都認為拉回就是買點，休息整理時間都很短，錯認為股價可以永遠上漲。我知道這根本不可能。所以總是戰戰兢兢，保持彈性。判斷方法是企業的價值從過高到過低，機會難得，投資人一定要冷靜思考，這不是世界末日。

當大多數的人都悲觀之際，拋售成為常態，供需失衡，自然就充滿契機。你可以找出一連串利空，但是股市是有效率的市場，價格已經充分反映大部分已知的擔心。我還是老話一句，此時不進場更待何時！景氣沒有那麼糟，企業也不是全部都虧損，仔細挑選一下，我覺得到處都有璞玉，需要的是耐心與信心。我不悲觀，加油！

【延伸閱讀】
·台股6月重摔，新台幣貶值幅度卻很小！為何？
·憂心衰退 那指上半年崩29%、史上最慘
·公司裡，「話多」員工為何難被資遣？你的安靜，反而會讓同事無一寧日
·有不同意見，開頭說「不好意思」就錯了！你應該怎麼說？

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

金融股 台股

相關新聞

台股跌逾百點金融股成殺盤要角！股市老手：仔細挑選「處處有璞玉」

近期許多友人聞股色變，相較幾年前的牛氣衝天，完全是2個世界。即使這波台股重挫3千多點，法人、散戶皆傷痕累累，許多人都不敢碰股票或是相繼含淚退出市場，我始終都認為，市場永遠在多、空2種看法之間擺盪。

熊市是必要之惡！ 巴菲特：股市的錢會流到有耐心的人手中

成功的投資一定要躲過熊市嗎？藉由各種指標或操作模式來趨吉避凶，到最後就會覺得沒有必要長期待在市場，「先離開市場，等世態明朗之後再進場比較好！」 這樣想其實大錯特錯，無法接受風險，是投資中低級的錯誤。

問0050定期定額還買嗎？ 網酸：萬八存股 萬四停扣

指數型ETF的0050是選台灣市值前50大的個股，不過光台積電就占比達4成以上，而其餘六成皆是科技類；受到經濟大環境的影響，近期股價也是處於「回檔」狀態。 就有網友於《Dcard》發文，詢問「是否該停止定期定額購買0056了？」

牛、熊市投資ETF皆想要贏大盤？ 專家：要用「因子」挑選

ETF近年相當受到投資人歡迎，最主要就是因為他的選股方式透明，用少部分的資金就可以把整個感興趣的標的一網打盡。不過最近經濟環境不好，ETF當然也受到牽連。 不過，不管在牛市或熊市都有機會透過ETF贏過大盤，透過Alpha、Beta以及ETF選股上所設計的Smart Beta，就可以達到這個效果。

贈書／遇熊市別慌！那些年股災教會我們的事

2020年到2022年，短短三年因為Covid-19疫情、烏俄戰爭、美國升息，台股至少遇上三次又急又猛的跌勢，這些年的股災逐漸教會了我一些事。

中信中國高股息（00882）單張配息0.85元... 陳重銘：還有「這點」很迷人

2022年中信中國高股息ETF（00882）首次配息0.85元！將於7月18日除息，每單位（張）配息金額預估為0.85元，想要參與除權息的投資人最後申購日為7月15日，股息配發日為8月22日。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。