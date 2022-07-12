第一次投資該買哪種產品？ 網曝血淚經驗：1年就後悔

投資需要仰賴經驗，第一次投資需相當謹慎，否則可能面臨虧損風險。有網友詢問，剛開始學習投資應該選擇哪種類目及應該投入多少金額。不少人分享自身經驗，有網友坦言，剛出社會先「保儲蓄險」，然而一年後就後悔了，還有許多網友是定期定額投入ETF、穩健的股票等。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他最近打算開始學習投資，好奇詢問其他人都是先投資股票或是其他項目，是透過看書或網路影片學習，及第一次投資則該投入多少金額。

其他網友紛紛分享自身經驗，留言「剛出社會工作覺得自己應該不會碰其他高風險的投資，所以直接保了儲蓄險，一年過後開始接觸股票，馬上後悔」、「小弟在當兵的時候怕無聊，隨便拿了一本投資觀念的書籍，總共看了7個月的投資知識，之後開始投入定期定額ETF」。

還有網友留言「因為朋友有玩所以跟著玩，當時以為台積電終於跌了到600。是天上掉下來的禮物，打算一口氣買一張，然後你知道的後來停損出場」、「看書或youtube先學好基礎知識與觀念再進場，可以先用模擬軟體，之後真實下場慢慢投入」。

有網友表示，剛開始是先接觸股票，他也分享幾個投資要點，包括「選穩定、大公司、體質好的公司；慎選證券商，注意手續費比例；他強調，「可以多多爬文看看，不只可以學習投資經驗，也可能可以挖到寶撿便宜」。