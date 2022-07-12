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首次入股市怎開始？網勸千萬別做「這2事」 推必看這5網站

聯合新聞網／ 綜合報導
網友建議，首次踏入股市不要跟投顧老師的單。情境示意圖。圖／Ingimage
網友建議，首次踏入股市不要跟投顧老師的單。情境示意圖。圖／Ingimage

許多人喜歡投資股票賺錢，不過股市變化莫測，要投資需要不斷研究學習。有大學生好奇「大家第一次投入股市都是怎麼學習？」不少網友分享自身經驗，建議先學習基本技術面操作，但千萬不要買書、不要跟投顧老師的單，另外也有人推薦五個股市參考網站。

有網友在論壇Dcard發文詢問「如何踏入股市？」他表示，「第一次踏入股市是應該看書或是跟老師？第一次該放多少錢進入股市？上學時是否要邊盯股市邊上課？」

其他網友紛紛提出建議，但不少人直言「不要去買書、也千萬不要跟外面投顧老師的單，絕對送你下地獄」、「千萬別去相信什麼老師帶你飆」、「我看書派的，不相信所謂的老師」。

有網友表示，「先把基本的專有名詞搞懂，基本面、技術面、停利停損，再去認識自己屬於哪一派別的人」、「利用寒假和暑假這種長時間的假期，了解當日的股市交易狀況，股市走勢，以及三大法人（外資、投信、自營商）青睞什麼類股？」

有網友推薦看YouTube「老王愛說笑」、節目「非凡股市現場」及「錢線百分百」，了解股市的動態，還有人建議五個股市參考網站，包括Yahoo stock、鉅亨網、經濟日報、工商時報、Cmoney 股市，另外Cmoney投資小學堂則可以學習基礎股市知識，也可以Cmoney股市大富翁模擬交易，邊玩邊學習。

Dcard 股票 台股

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