差點借錢買股票…他鬆口氣嘆：好險！網反嗆：財商不足

投資是一門大學問，但多數人都會建議應以手邊閒錢投資，避免投資失利時面臨經濟危機。有網友表示，他差點申請貸款投資股市，後來考慮到每月還款金額作罷，近日股市動盪有感，直呼「還好啊，我保住財產了」。有人相當贊同，坦言「要我借錢融資真的不敢」，但也有人認為此觀念需要修正。

一名網友在PTT發文呼籲「不該借錢投資」，他坦言，去年差點申請信貸投資股市，當時認為若投資金融股就可賺取股息，等於額外收入，不過考慮到每月都需償還信貸本金，還得養家活口，手邊沒有現金會導致生活品質下降，他的媽媽也因保守不敢隨意投資，最終放棄此念頭。

近期股市動盪，該網友有感而發表示，「還好啊，我保住財產了，雖然下跌但有限，而且不影響生活，股市崩盤比通膨更可怕，事實是自己依然屬於韭菜，還是穩健比較好」。

另一名網友則回文表示，身邊有很多投資或做生意失敗的案例，除了有投資航海股失敗的例子，也有朋友台積點買在股價610元左右，他表示，自己不是相關科系、沒有背景經歷、不擅長看盤等操作，因此不敢借錢融資。

回文的網友表示，「我知道這時候反而更該進場，但不需要借錢，我不知道這波下探會到何時，借錢還有本金要還，小資沒有辦法在這種時候玩這種啦」。

不過仍有網友不認同此番言論，有人留言「股市下跌本來就是短期可能發生的現象，如果你因為這樣覺得『好險我沒有投資』，這代表你的觀念需要修正，當你決定投資，就代表準備好承受風險了，而不是看跌就縮，看漲就想借貸歐印，這種就是標準的買高賣低韭菜，股市會恢復，物價漲就很難下來了，長期還是得投資才行」。

還有網友留言「再說一個韭菜點，你大漲時想借款，大跌卻不敢借？這不就是標準的只敢追高，不敢買低？你現階段真的別借，你的財商還需要多加強才行」。