熊市是必要之惡！ 巴菲特：股市的錢會流到有耐心的人手中

YouTuber清流君在YouTube頻道「清流君」影片中表示,成功的投資一定要躲過熊市嗎?藉由各種指標或操作模式來趨吉避凶,到最後就會覺得沒有必要長期待在市場,「先離開市場,等世態明朗之後再進場比較好!」

這樣想其實大錯特錯,無法接受風險,是投資中低級的錯誤。

如何看待熊市?

圖/Ingimage

在1900年投資1美元到美國股市,到2020年會變成69751元,相比投資1美元到債券只會變成382元,在過去百年股票憑什麼有這麼豐厚的報酬給投資人,且遠高於債券,道理非常簡單,因為股票的風險就是比較高。

把錢投入到股市,會要求更高的「預期報酬」,作為對承擔較高風險的一種補償;風險就是虧本的可能性,原先預期的報酬不能實現,手中持有資產下跌的可能性,關鍵在於「預期」不代表「確定」,如果股市的報酬總是贏過債券或是現金,那麼投資股票就不會有額外的風險。

若沒有風險又有高報酬,那麼大家都會跑進來,資金過度擁擠,這樣股市就沒有那麼優渥的回報獎勵投資人了。

美國自二戰以來經歷過12次的熊市,隨後股市的報酬都非常驚人;若沒有熊市的發生,造成市場大跌,如果過去半世紀的熊市都只跌不到兩成,人們就會認為投資股票的風險沒有多高,就會願意為股票付出更高的價格,造成股市估值不斷升高。

不經歷熊市,將股市的估值修正回應有的水平,這樣往後投資股票的長期報酬,肯定遠低於歷史平均。

巴菲特曾說過,股市這種東西,會把錢從沒耐心的人手上,轉移到有耐心的人手中。

熊市屬必要之惡,在這段期間會把一些沒耐性、缺乏紀律,整天想投機的投資人清出市場,讓這些人覺得股是很危險、風險很高,如此股市在將來才會繼續提供豐厚的報酬,給願意承擔風險的投資人。

《投資金律》說過:年輕人應該祈求熊市的到來。

在資產累積期間,隨年紀的增長,收入會越來越多,如果沒有熊市的發生,股市將來的報酬會持續低落,後續投入的資金,就不可能享有更高的報酬;熊市道來不應該難過,反而要有點高興才對。

熊市會持續多久?

圖/Ingimage

S&P500指數,從1950年以來,熊市平均跌幅是30%,觸底時間不到一年,恢復先前的水平需要一年半多的時間。

過去三個熊市持續的時間都相當短暫,有8次的熊市在不到一年的時間就恢復到先前的高點。

最壞的情況發生在1973-1974年;2000-2002年和2007-2009年的股市崩盤,大概需要4年多的時間才能恢復。

必須了解熊市是一件再正常不過的事情,即便每次發生的原因都不相同,但情緒是一樣的「恐慌、害怕、擔憂、焦慮」,而且沒有人會知道要持續多久,但無論如何熊市最終都會走到終點。

該擇時進出市場?

預設市場可謂是當前最常見的錯誤投資觀念,也是剛接觸股市的新手,最容易犯的錯,因為這最符合人性趨利避害的直覺,許多人一旦誤入歧途之後就再也走不出來,一輩子都把時間浪費在追求合適的時間點進出市場。

股神巴菲特的看法

股神巴菲特。 圖/美聯社

"Inactivity strikes us as intelligent behavior."

(不預測市場對我們來說是一種聰明的行為。)

"The only value of stock forecasters is to make fortune-tellers look good."

(股市預測者的唯一價值在於讓算命仙更好過一些。)

"We continue to make more money when snoring than when active."

(睡覺比擇時讓我們賺到更多的錢。)

"Our favorite holding period is forever."

(我最喜歡的持有期間是永遠。)

"Our stay-put behavior reflects our view that the stock market serves as a relocation center at which money is moved from the active to the patient."

(我們留在市場的行為反映了我們的觀點,也就是股市會把錢從主動擇時者那邊轉移到有耐心的人的手上。)

預測市場是必須連續對兩次的問題

在對的時間點離開市場,然後還要在對的時間點回到市場。

人總是會想保住自己先前的成功,因此就會變得非常膽戰心驚、小心翼翼,即便反彈了也會擔心是假的,害怕只是短暫的回檔,更不想讓之後的失敗毀了先前的成功,只能痴痴等待股市漲回來。

當真的等到市場確定反彈以後,又會覺得股價有點貴,要等修正之後再進場,想要撿便宜,但隨後市場一路上漲不回頭,想要擇時進出市場,就得無窮無盡的面對這些問題。

預測市場跟著進出,並不是一個長期可靠的策略,人一生好幾個十年的投資生涯,面臨了無數個進出的時間點,先前的成功如果不能一直複製下去,又整天想要靠這種方式在市場上賺快錢,長期下來對一生的財務狀況,會造成非常嚴重的負面影響。

熊市正確投資方式

許多研究證實,投資組合有9成以上的風險和報酬都取決於「資產配置」。

但投資人實際能獲得的報酬,取決於「自身堅持配置的能力」,而不是「配置本身」;確保承擔的風險不超出自身的承受能力,避免過度冒險的投資人,最有可能堅持到底。

需要一個不管市場怎麼變化,都能堅持下去、持續執行的投資策略,長期持有搭配正確的資產配置,可以幫你度過任何的市場波動。

不會在下跌中停損,就不會賣在低點,也不會在上漲中停利,更不可能錯過報酬。

不是只有不可行的進出市場,可以度過熊市和市場起伏,買入並長期持有並搭配資產配置,也可以做到。

本文內容已獲 清流君 授權改寫。