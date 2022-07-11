熊市是必要之惡！ 巴菲特：股市的錢會流到有耐心的人手中

YouTuber清流君在YouTube頻道「清流君」影片中表示，成功的投資一定要躲過熊市嗎？藉由各種指標或操作模式來趨吉避凶，到最後就會覺得沒有必要長期待在市場，「先離開市場，等世態明朗之後再進場比較好！」

這樣想其實大錯特錯，無法接受風險，是投資中低級的錯誤。

如何看待熊市？

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在1900年投資1美元到美國股市，到2020年會變成69751元，相比投資1美元到債券只會變成382元，在過去百年股票憑什麼有這麼豐厚的報酬給投資人，且遠高於債券，道理非常簡單，因為股票的風險就是比較高。

把錢投入到股市，會要求更高的「預期報酬」，作為對承擔較高風險的一種補償；風險就是虧本的可能性，原先預期的報酬不能實現，手中持有資產下跌的可能性，關鍵在於「預期」不代表「確定」，如果股市的報酬總是贏過債券或是現金，那麼投資股票就不會有額外的風險。

若沒有風險又有高報酬，那麼大家都會跑進來，資金過度擁擠，這樣股市就沒有那麼優渥的回報獎勵投資人了。

美國自二戰以來經歷過12次的熊市，隨後股市的報酬都非常驚人；若沒有熊市的發生，造成市場大跌，如果過去半世紀的熊市都只跌不到兩成，人們就會認為投資股票的風險沒有多高，就會願意為股票付出更高的價格，造成股市估值不斷升高。

不經歷熊市，將股市的估值修正回應有的水平，這樣往後投資股票的長期報酬，肯定遠低於歷史平均。

巴菲特曾說過，股市這種東西，會把錢從沒耐心的人手上，轉移到有耐心的人手中。

熊市屬必要之惡，在這段期間會把一些沒耐性、缺乏紀律，整天想投機的投資人清出市場，讓這些人覺得股是很危險、風險很高，如此股市在將來才會繼續提供豐厚的報酬，給願意承擔風險的投資人。

《投資金律》說過：年輕人應該祈求熊市的到來。

在資產累積期間，隨年紀的增長，收入會越來越多，如果沒有熊市的發生，股市將來的報酬會持續低落，後續投入的資金，就不可能享有更高的報酬；熊市道來不應該難過，反而要有點高興才對。

熊市會持續多久？

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S&P500指數，從1950年以來，熊市平均跌幅是30％，觸底時間不到一年，恢復先前的水平需要一年半多的時間。

過去三個熊市持續的時間都相當短暫，有8次的熊市在不到一年的時間就恢復到先前的高點。

最壞的情況發生在1973-1974年；2000-2002年和2007-2009年的股市崩盤，大概需要4年多的時間才能恢復。

必須了解熊市是一件再正常不過的事情，即便每次發生的原因都不相同，但情緒是一樣的「恐慌、害怕、擔憂、焦慮」，而且沒有人會知道要持續多久，但無論如何熊市最終都會走到終點。

該擇時進出市場？

預設市場可謂是當前最常見的錯誤投資觀念，也是剛接觸股市的新手，最容易犯的錯，因為這最符合人性趨利避害的直覺，許多人一旦誤入歧途之後就再也走不出來，一輩子都把時間浪費在追求合適的時間點進出市場。

股神巴菲特的看法

股神巴菲特。 圖／美聯社

"Inactivity strikes us as intelligent behavior."

(不預測市場對我們來說是一種聰明的行為。)

"The only value of stock forecasters is to make fortune-tellers look good."

（股市預測者的唯一價值在於讓算命仙更好過一些。）

"We continue to make more money when snoring than when active."

（睡覺比擇時讓我們賺到更多的錢。）

"Our favorite holding period is forever."

（我最喜歡的持有期間是永遠。）

"Our stay-put behavior reflects our view that the stock market serves as a relocation center at which money is moved from the active to the patient."

（我們留在市場的行為反映了我們的觀點，也就是股市會把錢從主動擇時者那邊轉移到有耐心的人的手上。）

預測市場是必須連續對兩次的問題

在對的時間點離開市場，然後還要在對的時間點回到市場。

人總是會想保住自己先前的成功，因此就會變得非常膽戰心驚、小心翼翼，即便反彈了也會擔心是假的，害怕只是短暫的回檔，更不想讓之後的失敗毀了先前的成功，只能痴痴等待股市漲回來。

當真的等到市場確定反彈以後，又會覺得股價有點貴，要等修正之後再進場，想要撿便宜，但隨後市場一路上漲不回頭，想要擇時進出市場，就得無窮無盡的面對這些問題。

預測市場跟著進出，並不是一個長期可靠的策略，人一生好幾個十年的投資生涯，面臨了無數個進出的時間點，先前的成功如果不能一直複製下去，又整天想要靠這種方式在市場上賺快錢，長期下來對一生的財務狀況，會造成非常嚴重的負面影響。

熊市正確投資方式

許多研究證實，投資組合有9成以上的風險和報酬都取決於「資產配置」。

但投資人實際能獲得的報酬，取決於「自身堅持配置的能力」，而不是「配置本身」；確保承擔的風險不超出自身的承受能力，避免過度冒險的投資人，最有可能堅持到底。

需要一個不管市場怎麼變化，都能堅持下去、持續執行的投資策略，長期持有搭配正確的資產配置，可以幫你度過任何的市場波動。

不會在下跌中停損，就不會賣在低點，也不會在上漲中停利，更不可能錯過報酬。

不是只有不可行的進出市場，可以度過熊市和市場起伏，買入並長期持有並搭配資產配置，也可以做到。

本文內容已獲 清流君 授權改寫。