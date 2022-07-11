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問0050定期定額還買嗎？ 網酸：萬八存股 萬四停扣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發文詢問，是否還該繼續定期定額買0050？ 圖／中央社
網友發文詢問，是否還該繼續定期定額買0050？ 圖／中央社

指數型ETF的0050是選台灣市值前50大的個股，不過光台積電就占比達4成以上，而其餘六成皆是科技類；受到經濟大環境的影響，近期股價也是處於「回檔」狀態。

就有網友於《Dcard》發文，詢問「是否該停止定期定額購買0056了？」

原PO表示，目前自己投資0050採取定期定額的扣款購買方式，但看到股價現在跌成這樣，且許多人也不推薦，問大家是否還值得買0050嗎？

許多網友直接開酸，「萬八存股，萬四停扣」、「去瞭解存股，妳就不會有問題了」、「跌越深買到的股數越高」、「去定存會比較適合妳」、「除非妳是在 17000那邊開始買，現在買我覺得差不多」、「便宜的不買，要買貴的」、「賣掉關app，以後不要碰股票」。

「怕賠就不要玩股票，乾脆放定存好了，不然投資0050台灣前50大企業是要擔心什麼？難道烏俄戰爭、通貨膨脹要讓這些公司都倒閉了嗎？要是台灣前50大企業都倒閉了，我相信台灣政權早就推翻了，懂嗎大韭菜？」

也有人給出實質的兩個方向給原PO參考：

1. 持續定期定額 被動投資獲取平均報酬。

2. 立即停損 然後在能夠了解自己的買進理由前都不要碰股票。

0050元大台灣50 ETF 存股

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