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牛、熊市投資ETF皆想要贏大盤？ 專家：要用「因子」挑選

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
如何挑選能夠打敗大盤績效的ETF，不論牛市或是牛市？ 圖／Ingimage
如何挑選能夠打敗大盤績效的ETF，不論牛市或是牛市？ 圖／Ingimage

財經專家阿格力在YouTube頻道「阿格力博識」影片中表示，ETF近年相當受到投資人歡迎，最主要就是因為選股方式透明，用少部分的資金就可以把整個感興趣的標的一網打盡。但最近經濟環境不好，ETF當然也受到牽連。

不過，不管在牛市或熊市都有機會透過ETF贏過大盤，透過AlphaBeta以及ETF選股上所設計的Smart Beta，就可以達到這個效果。

圖／Ingimage
圖／Ingimage

ETF也是會跌得亂七八糟

ETF在盤勢差的時候，基本上十之八九「一定下跌」，因為都是ETF都是用市值選股，且通常都是權值股，大盤差的時候權值股也就會不好。

但，但真的想要靠ETF逆勢大盤的話，還是可以有幾個簡單的原則可以參考：

擷取自／阿格力YouTube影音。
擷取自／阿格力YouTube影音。

台股現在有32個原型的ETF，有指數型的（0050、006208）；主題型的（00902）；因子類（Smart Beta）。

投資「因子」差很大！S&P500實際舉例給你知

擷取自／阿格力YouTube影音。
擷取自／阿格力YouTube影音。

IVV是追蹤S&P500；另外兩種變形的一個叫VUG是屬於成長型的，所以會從S&P500裡面挑出比較成長動能的公司；最後一個叫VTV，這個V就是Value（價值），就是選股的時候不會去高本益比。

如果在牛市的時候，整個股市多頭，如果想要擊敗大盤，就不能買IVV（因為就是指數本身）；例如：買0050就等於大盤，所以不會打敗大盤。

成長型的VUG，在過去牛市的階段，報酬率都是高於IVV，表現最差的反而是價值型的VTV。

但也不代表VTV就一無是處，因為不同的時間點，發揮的效果不同；今年熊市以來，成長型的VUG跌的就很慘，表現最好跌最少的反而是價值型的VTV。

這就是因子去選ETF的大概念，可以根據因子的不同來決定，「現在是牛市或熊市，投資人該對應去選擇誰？」

不同因子不同命，牛熊時期ETF這樣選

熊市底下想要擊敗大盤，Smart Beta（因子）裡面就要去選擇低Beta。

擷取自／阿格力YouTube影音。
擷取自／阿格力YouTube影音。

Beta顧名思義就是市場的報酬，若是投資人選擇0050當然就是跟市場一模一樣，熊市就要選低Beta（跟大盤本身沒有什麼關係），大盤殺的時候才不一錠被殺掉，就有機會可以打敗大盤。

舉例：元大台灣高息低波（00713），今年以來的報酬遠勝大盤；但從掛牌以來至今來看就沒有贏大盤（相近），因為這期間經歷了多頭、空頭，所以跟大盤不會差太多。

但在牛市的情況底下，00713的報酬表現就不會贏大盤，低Beta也不是任何盤勢都萬能，大盤好的時候也與低Beta關係不大；不同的因子在不同的背景下，會有不同的結果。

那會有人問，假設大盤要反轉了，是不是就要去轉而投資高Beta？雖然高Beta通常漲得比大盤還要強，但是也不一定，因為Beta畢竟是過去的表現。

擷取自／阿格力YouTube影音。
擷取自／阿格力YouTube影音。

所以投資人可以參考Alpha這個因子，Alpha就是擊敗大盤，這樣的選股方向。

以Alpha來說，富邦臺灣中小（00733）他的因子之一就是Alpha，這檔ETF就會去選比市場還要強的股票，這種在牛市的時候會非常的強。

總結

圖／Ingimage
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局面不同因子小果也不同，可根據盤勢仔細思考自己的資金配置。

牛市的情況下可以選Alpha；熊市的情況下可以選低Beta。

如果若是佛性投資，想要跟著大盤走就好（反正大盤不會消滅），那就選擇指數型的ETF。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權改寫。

ETF 阿格力 0050元大台灣50 00713元大台灣高息低波 00733富邦臺灣中小 Alpha Beta

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