中信中國高股息（00882）單張配息0.85元... 陳重銘：還有「這點」很迷人

2022年中信中國高股息ETF（00882）首次配息0.85元！將於7月18日除息，每單位（張）配息金額預估為0.85元，想要參與除權息的投資人最後申購日為7月15日，股息配發日為8月22日。

「最近台股溜滑梯，陸股反而呈現出韌性」投資作家「不敗教主陳重銘」於節日「錢進新世界」中提到，00882不僅高股息，而且享有賦稅優勢。

中信中國高股息（00882）特點

陳重銘說明，00882所追蹤的恒生中國高股息率指數約53%企業註冊地為中國、台灣以外地區，適用海外所得達100萬元以上須申報，超過670萬達課稅標準，投資人喜歡領股利，但不喜歡稅很重，因此對多數投資人來說，選擇該檔配息產品做為存股標的，還可相對享有賦稅優勢。

他舉例：假設拿1000萬的股利，若是國內的股票，就要繳28％分離課稅，就是要繳交280萬的稅給政府；但是00882先扣掉一半（50％海外所得），不超過670萬免稅，剩下500萬要繳稅，只需要繳140萬的稅，相對來說節稅很多。

00882配息紀錄

製表／聯合新聞網

00882屬於半年配，具有補充保費優勢（單筆兩萬內免繳），過去2次配息1.04元，殖利率約為7.7％，股利約一半屬於海外所得，大戶可以節稅。

陳重銘建議，近期的台股不好，投資人可以考慮高股息，自己絕對不是要吹噓說「中國多好」；而是希望投資人可以建立一個觀念「分散」，去年全押中國，導致損失慘重，那今年押台灣也下跌很多，投資還是要做好風險分散。

且00882今年的配息也不錯，7月18號要配0.85元，除以現在的股價約莫有6%多殖利率，且僅是第一是配息而已（半年配）。