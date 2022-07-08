成交量低的股票有流通性疑慮...可買嗎？ 專家：「這三點」要思考

財經專家阿格力在YouTube頻道「阿格力博識」影片中表示，常常聽到有人問「成交量低」這個問題，講得好像只要買了某些股票或是介紹某些股票就是意圖出貨給別人。

成交量少其實可以從股本、董監事以及你打算買進的數量來思考。阿格力直接用大樹（6469）當作例子，和大家分享遇到低成交量個股的心得。

成交量這麼低，怎麼辦？

舉例大樹（6469）就是一個很典型的例子，一月份的時候股價大約在200出頭左右，那時候的每日成交量大約落在100-300張之間；常常一天甚至連100張都不到。

這間公司的成長性很好，又是台灣藥局的龍頭，可是成交量那麼低怎麼辦？

成交量低的兩個思考

第一，大樹（6469）的股本約莫7億元左右，假設7億股本的公司，一天成交量是100張，對比700億股本的公司，一天有10000張的成交量其實是一樣的（成交量跟股本其實有些關聯）。

股本多了100倍，那成交量多100倍，想想也是很正常的事情；況且大樹（6469）屬於內需型的價值股，股本本來就小，成交量就不容易被放大。

第二，跟買進的量也有關係，投資人也要想想自己能買進多少量，若是成交量遠遠大於自己的購買能力，基本上就不用太過於擔心。

成交量迷思：持股張數較多時，才須煩惱成交量問題，大部分時間(無交易動作)其實真的...還好。

出量了！但股價...

設想，有成交量的時候，雖然就沒有流通性的風險了，可是相對也帶來了「高本益比」和「股價修正」的風險。

例如大樹（6469）四月中的時候，股價站到快360元，那陣子的成交量動輒就3、4千張甚至7千張都有，沒有了流通性風險，但卻有了股價修正的風險（300多元的股價修正風險大於200多元）。

高成交量有時候也代表價格在相對高點，有成交就會推高價格，這時候反而價值面股票的價值就失去了。

和潤（6592）的成交量也很低，但背後原因是...

和潤（6592）是租賃公司，公司業績也非常好，但成交量也非常低，為什麼？因為有60幾％的股票都在和泰集團手上。

所以和潤（6592）流通性低的原因，是大部分的股票都在老闆的手上；這時就不用怕說這間公司有沒有危險了，因為假設有危險，老闆會比投資人還要緊張。

總結

重劃區剛開始在發展的時候，比較沒有人流也沒有機能，對比就跟成交量多寡有點像，但這時候購入的價格也可以比較低，總不能要求要有機能，又要有便宜的價格，這兩者是背離的。

所以當看到一支股票，它的價值面不錯，但是成交量很低，就要思考以下三點：

1.是不是股本太小所造成的（流通張數自然少）

2.籌碼有沒有都在董監事手上（籌碼安定）

3.投資人自己到底買了多少數目（出得掉就好）

自己若不是超級大戶的話，持有個幾張股票，都不用過於擔心流通性的問題。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權改寫。