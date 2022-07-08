贈書／遇熊市別慌！財經主播分享「那些年股災教會我的事」

※以臉書帳號在下方留言，寫下您最想問《零基礎！機智選股生活》作者葉芷娟的選股問題，就有機會獲得新書。

「你睡公園了嗎？」、「你畢業了嗎？」2020年到2022年，短短三年因為Covid-19疫情、俄烏戰爭、美國升息，台股至少遇上三次又急又猛的跌勢，每回暴跌時間也許不算特別長，但三天大盤跌千點或單日暴跌五百點，此時只要手上有股票的人，幾乎不可能沒有部位受傷。打開社群股版， 充滿著各式各樣「綠化」程度極高的對帳單，網友們自我解嘲戲謔，有時還眞療癒。

投資學上說：當股市從高檔回檔下跌20%，即視為進入「技術空頭熊市」。高山嚮導說：如果在高山上遇到熊，反擊會非常危險，最好的辦法之一就是「裝死」。在投資市場遇上熊市，裝死是否有用？

陸續經歷過中國股災、中美貿易戰到Covid-19 疫情、烏俄戰爭，這些年的股災逐漸教會了我一些事。

停損要快、狠、準

股票投資風險分為「系統性風險」和「非系統性風險」。「系統性風險」指的是大環境的政治經濟問題，例如烏俄戰爭造成股市大跌，這時不會只有台灣股市下挫，美國會跌、日本會跌、歐洲也會跌，而且都跌得又急又猛，稱為股災。而「非系統性風險」則是公司本身經營的問題，可能是公司面臨轉型陣痛期、訂單被對手搶走等，這種非系統性風險屬個別股票下跌，不太會擴及到大盤。

每當遇上全球一體適用的系統性風險時，非長期投資部位、短期投機的持股，停損一定要快、狠、準。投資市場裡有這樣的說法：「做多賺得多，做空賺得快！」想要賺20%一個波段可能要花至少一季左右的時間，但股災來臨時，可能三、五天就跌20%了。

因此，苗頭不對，忍痛停損賣出一定要快，千萬不要以為沒關係給它跌，擺著等回升就好。你要知道一百元股票跌到八十元，是跌20%，但要漲回到一百元，不是20%，是要漲25%；一百元股票跌到七十元，是跌30%，但要漲回一百元，可是要漲43%，眞的不容易。

面對大盤又急又猛的跌勢時，我會檢視自己手中的部位，評估哪些是投機性質比較高的持股，先砍再說，把現金留在手上，避免過重跌勢虧損，待利空消化完後再重新進場， 我認為這才是資金最有效率的運用方式。

熊出沒！避險黃金、債券也會跌

過去傳統投資學都教我們：當有風險出現時，可以找避險資產躱一下。所謂避險資產，不外乎黃金、債券。但幾次股災中，我發現這些避險資產其實一點也不避險，常和股票一樣說跌就跌。

我歸納出的結論是：在非戰爭造成的系統性風險時，一旦波動過大，所有的避險商品都會跟著暫時失效。以黃金來說，實務上鮮少人會眞的拿現金去買金條回來放在家裡，大部分人都是透過金融衍生性商品來買黃金，既然是金融衍生商品，就有槓桿成分在裡面，所以當股市重挫，市場風險波動過大時，大家會「去槓桿」，把黃金賣掉、把債券賣掉，畢竟「現金為王」。

我曾經在市場波動大時操作黃金、債券等相關ETF，但幾次經驗下來發現，眞正最抗跌的只有「美元現金」。若眞要操作避險資產，反而「美元指數」才是眞正能避險的工具。

國安基金進場時，放心買市值型ETF

我在財經電視台工作時，每回碰到台股隨國際情勢急跌，採訪中心長官都會要我們去採訪國安基金操盤手。雖然每次回答都大同小異：「台股基本面佳，國安基金會隨時關注市場，必要時不排除進場護盤。」但這就是財經記者的日常， 跑新聞不能漏的行程。

所謂國安基金，它的全稱是「國家金融安定基金」，每當國內外發生重大事件導致台股市場失序下跌時，國安基金委員會有權力在符合條例規範下，進場安定操作買股，以維持資本市場及其他金融市場的穩定。通常護盤的基本條件為： 台股下跌幅度逾20%、指數觸及十年線。

《零基礎！機智選股生活》。圖／時報出版提供

端看近十年，國安基金眞正進場護盤不過三次，它正式進場後一個月，台股都重回漲勢，毫無例外。我因此得出心得：一旦國安基金宣布進場，就是給我們小散戶打出可進場的暗號。當下市場恐慌氛圍絕對非常濃烈，若買個股，有時眞不是一般心臟有辦法承受的，所以建議大家優先買「市値型ETF」，是可以安心撿便宜的標的。

以台股來說，市値型ETF即為0050（元大台灣50）和006208（富邦台50），買進這二檔ETF等於是買了台股前五十大的公司，相對安全。美股則建議可優先購買00646（元大S&P500），市場上還有另一檔追蹤美股道瓊指數的00668（國泰美國道瓊ETF），但成交量偏低，比較不建議。

(本文摘錄自《零基礎！機智選股生活》，時報出版，未經同意禁止轉載。)