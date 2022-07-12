贈書／面對虧損我該向下攤平嗎？專家曝「這件事」更重要

※以臉書帳號在下方留言，寫下您最想問《零基礎！機智選股生活》作者葉芷娟的選股問題，就有機會獲得新書。

「面對虧損，我該『向下攤平』嗎？」

朋友們七嘴八舌討論著：

「之前比較貴時都敢買了，現在更便宜了為什麼不買？」

「跌下來繼續買，才能讓整體持股成本降低啊！」

「才不！向下攤平可能愈攤愈平，最後直接躺平。」

要解這道題，我想到《理財規劃師》考試題庫裡就有這麼一道題：

Ｑ：使用加碼攤平策略時，應注意的原則為何？

一、最適合於盤勢下跌時使用

二、僅適合於單一投資標的

三、最適用於資金充足且長期投資者

四、較適合於以融資操作放大財務槓桿之投資人

正確答案是「三、最適用於資金充足且長期投資者」。

你們有看出可以向下攤平的二大前提嗎？資金充足、長期投資。我的解讀是，如果我們還只是一般的薪世代，沒有雄厚資本讓我們忍受30%、40%的帳面虧損，如果只是想操作短期波段賺價差，並非以長期投資為目的，那麼已判斷錯誤過一次，眞的不宜一錯再錯，應該避免向下攤平。

若要向下攤平也不是不可以，我的建議是最多就一次， 而且還有些前提要注意：

一、你是眞的下過功夫了解這間公司，是依據自己判斷的邏輯買進，而不是從隔壁同事嘴巴裡聽來的股票明牌。

二、檢視這檔股票占你的整體帳戶市値比重。「雞蛋不要放在同一個籃子裡」這句話永遠是聖經，如果這檔股票已經占整體資金比重五成以上，繼續加碼向下攤平之後，你的資金將有六成、七成都壓在它身上，那眞的大可不必了，你的情有獨鍾應該用在對情人，而不是對股票。

我認為與其學習如何向下攤平，不如好好學習如何「停損」，投資股票本來就沒有不敗的神話，有時贏、有時輸，逐步累積獲利，才是交易！

「停損」，降低不必要的損失！

比起投資成功的經驗，有時失敗的經驗更値得學習。每回我接受媒體採訪，記者都會問一個問題：「妳有沒有買股票賠錢的經驗？」於是乎就出現了「財經主播買股慘賠40%」的斗大字體標題。

是的，我曾有買股票出現負40%報酬，近二十、三十萬元的虧損，等於幾乎賠掉小資族大半年的薪水，心痛呀！到底發生了什麼事？細究之下發現二大原因，我買了「景氣循環股」，又不懂得「停損」。

「景氣循環股」辨識方式很簡單，端看它每年EPS 每股獲利的穩定性就能知曉。景氣循環股深受產業、經濟景氣影響， 供給、需求起伏大，EPS 時而高、時而低。所以，景氣循環股操作難度特別高，隨便在Google 上打入關鍵字，跳出來的形容大多不外乎「難操作、風險高，但獲利潛力也是最吸引人的股票」。

你還記得「3-5 就愛高殖利率？『股利成長股』更吸睛」一文中提到的「股票股性」嗎？我們來複習一下。

圖／時報出版提供

景氣循環股大致分為二大類：

一、和原物料（石油）價格密切相關的產業。

二、和經濟景氣密切相關的產業。

《零基礎！機智選股生活》。圖／時報出版提供

包含水泥、塑化、鋼鐵、營建、航運，電子族群裡的DRAM記憶體、被動元件和面板。這類股票行情說來就來， 跟在潮流上獲利驚人，但行情也如同「春天後母面」，說翻臉就翻臉，股價怎麼漲上去就怎麼跌下來，我就是在景氣循環股中栽了跟斗，不過會一路走到負40%報酬，不懂得停損也是關鍵原因。

所謂停損，就是降低不必要的損失，把虧損止住，不要繼續擴大。留得靑山在，不怕沒柴燒。就像創業做生意，如果生意不好，持續燒錢也不是辦法，應該設下停損點；就像不適合的感情，明知彼此沒有未來，硬要拖延下去也是無解， 適時該忍痛說掰掰。

(本文摘錄自《零基礎！機智選股生活》，時報出版，未經同意禁止轉載。)