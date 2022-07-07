父砸退休金當沖「每月慘賠4萬」！兒哀嚎太難受 過來人曝嚴重後果

近期台股跌跌不休，不管是長期存股的民眾，還是玩短線當沖的投資者，都顯得疲乏、後繼無力，有專家也給出建言，面對不穩定的金融環境，更要做好風險控管，累積好足夠的資本。不過，近日一名網友發文抱怨，自己的老爸當沖玩上癮，每月平均慘賠4萬仍不肯收手，崩潰地說「看著我爸把退休金丟水溝我難受」，並發文詢問網友該怎麼勸爸爸，引發討論。

原PO在Dcard發文透露，爸爸習慣玩當沖賺價差，但沒在做功課、也沒完整規劃，每月就這樣砸退休金買賣，有一次他不小心看到爸爸的對帳單，半年以來平均每個月損益竟然賠4萬，本來有和爸爸促膝長談，對方也保證會就此收手，但仍繼續當沖，結果又賠2萬多，原PO對爸爸信任徹底瓦解，崩潰地說「雖然不至於要傾家蕩產，但明明生活可以更好，卻要眼睜睜地看著我爸把退休金丟水溝，我難受」。

原PO也表示，爸爸是用退休金投資，本來他覺得不需要過於干涉，但見到爸爸慘賠，甚至欺騙也不肯收手，擔心「是不是賭博上癮」，並詢問網友意見，應該如何理性勸導爸爸。

貼文一出引發熱議，有過來人提供意見，「趕快帶去看博弈門診吧，我阿公已經這樣好多年，至少賠了百萬，叫他不要再這樣還會發脾氣，趁年輕趕快處理好」、「玩股票賭博成癮真的很可怕...我爸20年前賠了上千萬，後來很努力才把欠債還完而且戒掉賭癮，現在只小買或者買彩券、跟朋友玩牌、麻將，至少賠得起，希望你能想辦法改掉你爸的壞習慣，我的童年基本上半毀」。

也有人提醒玩當沖一定要有完整時間去盯盤，也要嚴格執行停損停利，「當沖不是一般人可以做的，那種每秒盯盤分析決策的思考模式、壓力，都跟波段或存股族面臨的是不同世界」。