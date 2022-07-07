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挑戰0056！ 國泰永續高股息（00878）股災卻「逆勢狂飆」的3原因

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股上半年股市波動大，高股息的ETF相對許多個股來說動盪沒有那麼劇烈。 圖／聯合報系資料照片
台股上半年股市波動大，高股息的ETF相對許多個股來說動盪沒有那麼劇烈。 圖／聯合報系資料照片

2022上半年，台股大盤高低點落差超過3000點，很考驗投資人的心臟強度，也讓高股息ETF成為寵兒。

YouTuber摳摳說明，國泰永續高股息（00878）人氣更是是逆勢狂飆，規模和受益人數正急速漲漲漲，甚至出現挑戰老大哥元大高股息（0056）的氣勢！

國泰永續高股息（00878）

00878這半年以來的人氣成長驚人，不論是從規模或受益人數來看，00878都有著100％上下的成長速度，如同「上了太空船一飛衝天」。

甚至有機會挑戰，一直以來王者元大高股息ETF0056的地位。

國泰永續高股息ETF暴衝3原因

1.績效穩定

今年上半年股市震盪，一海票的個股報酬率是慘兮兮，就算是投資和大盤高度連動的ETF也跟著加權股價一起跌下去了；這時候相對只要跌得比較少就算贏，相對投資人也能睡得比較好。

前6個月，能勝過大盤的ETF絕大多數屬於高股息系列，雖然00878並不是最強的那一個。

不過報酬率也能排在國內股票型ETF前5名，也贏過0056；外在環境不佳的情況下，算得上是還不錯的成績了。

2.季配息安心

1年發4次股利的的季配息機制，雖然在基金和債券ETF中不算什麼新鮮事，不過以國內股票型ETF來看，00878可說是開啟了「季配息時代」。

此後大量的季配息ETF開始出現，就算市殖利率不高的科技類ETF也要跟上潮流配個4次。

不去討論季配息的機制是好是壞，但證明了這樣的產品非常有市場、有很多人需要。

2021年是00878的第一個完整年度，4季都有配息，填息速度也很快；以年均股價18.1元換算殖利率約5.41％。

2022年前兩個季度也都有配息，金額上還更勝去年，雖然2月尚未成功填息，不過目前看起來沒有受到負績效影響發不出股利。

3.波動較低

對於存股族來說，打造穩定不間斷的現金流，而且最好波動不要太劇烈，也就是上面2點綜合。

拿00878與0056和0050比較，以近一年成績來看，00878是3檔ETF中績效相對好的。

在衡量波動的指標中，例如年化標準差和Beta值卻都是最低的那一位。

這裡要強調，這只是一年很短期的表現，00878需要更長時間來累積數據，而且波動也不代表是負面的。

本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫。

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