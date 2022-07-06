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基本面沒一個能打？台股跌破萬三 他讚：這族群都在撿屍

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。 報系資料照／記者林伯東攝影
台股。 報系資料照／記者林伯東攝影

台股今年從萬八跌落至萬三，今（6）日大盤收在13985點持續破底，不少散戶已被虐出場認賠殺出。一名股民觀察下來發現空頭趨勢中，基本面達人們在努力的買進，而技術面派的都在撿基本面的屍體，明顯是贏家。

該股民於PTT以「這一波是不是證明基本面沒一個能打的」為題發文指出，股市這一波下殺，大家年初原本從總經跟經濟角度出發，沒多少人覺得股市會殺這麼慘，很多人認為經濟會迎來解封後高速成長，基本面派系的，「道瓊3萬點作者『愛大』就不用說了」，99%的人幾乎堅持存股，從一萬七開始無腦買ETF 0050，而名人「股癌」大約兩個月前就表態，從基本面的角度來看IC設計三雄聯發科、聯詠、瑞昱很便宜了。

股民觀察，反倒是技術派的高手「自由人」早就說大盤要看向萬二，還有「麥大」曾示警跌破季線就要跑，後面跟著大力放空，「基本面達人們還在努力的買進，覺得個股總、經基本面良好」，技術面派的都在撿基本面的屍體。他也直言，「這波空頭市場走向是不是印證了技術面才是領先指標？總經什麼的…跟技術面衝突，請以技術面為主，總經那個都是落後訊息」。

技術派網友紛紛認同表示「單看基本面死抱=韭菜」、「我以前都靠基本面，隨便都賠50%以上」、「韭菜老喜歡拿基本面當浮木，卻忽略了這東西不是住套房時才拿出來參考的，而是在初期及上升段」。

基本面派網友則批評「你是不是誤會什麼了，基本面不就越跌越買」、「笑死，有基本面但沒資金那股票能漲嗎」、「只看一波也太狹隘了，完全忽略操作週期」、「慢牛派20年後再來笑你這篇眼光短淺」，也有人兩者都納入參考「基本面選股，技術面進出，不衝突」。

台股 PTT

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