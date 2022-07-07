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台股狂跌萬三是指標？ 他回顧這3年跌幅喊：可以開始進攻了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近日變動大，導致股民叫苦連天。聯合報記者余承翰／攝影
台股近日變動大，導致股民叫苦連天。聯合報記者余承翰／攝影

近期股市變動相當大，台股6日開平走低，終場大跌363.69點，跌幅2.53%，收在最低點13,985.51點，跌破萬四大關，創2020年12月上旬以來低點。不過有網友分析，股價終究會再上升，直呼「可以開始進攻了，萬三開始分批佈局，反攻號角吹起來」。

PTT網友表示，「雖然我不是數學家，但這樣買聽起來很不錯」，他分析，2011年、2015年、2020年台股均出現約30％的跌幅，這3年台股高點分別為9220、10014、12197，低點分別為6609、7203、8523。

今年台股高點則為18619，跌幅28％時低點為13405，跌幅30％時來到13033。該網友表示，「韭菜散戶2011、2015、2020沒參與到的，再來一次你也不敢買，乖乖賣股吧。精英多軍可以開始進攻了，萬三開始分批佈局，反攻號角吹起來，本多終勝」。

然而不少網友仍抱持悲觀看法，留言「1990年跌幅80％、2000年跌幅67％、2008年跌幅59％，你怎麼知道你在哪一年？」、「這次是升息跌法，跟之前利空跌法不太一樣」、「這次潮水退了看誰沒穿褲子跌法，看來台股沒穿褲子」、「這一次不一樣啦」。

還有網友表示，「重點就是2011、2015、2020年連股災都稱不上，頂多小修正」、「沒算08年是忘了還是害怕想起」、「這次會比2008還慘結果不拿2008出來算」。不過也有網友樂觀留言「70年石油危機台股跌63％，反正10幾年後就漲回來了」、「萬三看起來可以試試」。

台股 PTT

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