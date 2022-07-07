他勸退名師講股課程 質疑明牌那麼準「幹嘛辛苦搞直播上節目？」

市面上有不少專精股票、證券的專家會收費開班授課「報明牌」，但也有不少會員聽信專家意見而虧錢。有網友勸退股票課程、看盤軟體，他直呼「散戶們還要乖乖送錢嗎？」不少網友認同留言，「老師只想割韭菜」。

有網友在論壇Dcard發文表示，「這一兩年來從8523到18619股市過熱，賺飽飽的除了證券商以外，還有各種賣課程、賣軟體的老師們」。

該網友說，「光是每月訂閱人數只要超過500人就夠他賺了，更何況他可以再拿這些錢槓桿操作賺更多，這些利益都不會是學員的，或者老師有了收取訂閱費用的這筆收入，他的股期操作風險就被平衡，頂多沒賺或小賠」。

該網友表示，「散戶們多是希望能得到一些明牌或是已經整理好的知識，有想過這些資訊的正確性、可信性嗎？講到的漲了就好神，跌慘了也不用擔保，甚至有可能對做坑殺散戶，還能有源源不絕的學費湧入，散戶的錢真好賺」。

其他網友也相當認同，「如果這些分析師或老師真的這麼厲害，他自己操作賺錢就可以賺飽飽了，就算他資金不夠，這麼準的話借錢或貸款也要進場才是，還那麼辛苦搞直播上節目，我如果也可以穩定獲利的時候，我肯定不會再出現在這個板的意思一樣，早就辭職去遊山玩水了」。

還有網友留言「我媽就以為出現在電視、youtube上的老師一定是功力很厲害才會上電視，浪費一堆錢加會員買軟體，忙活了一年多績效還不是虧錢」、「買etf就好，老師只想割韭菜」。

有一名常講課的網友留言，「我自己的概念很簡單，我以前被騙過錢，所以不希望有人變成以前的我，所以出來分享，分享的都是以前我最在乎的點，因此我自己開的課程，甚至有一個方案是，只要你認為沒學到，我直接退費」。