為何不考慮存股中華電？ 網曝關鍵：太穩定了

投資股票是門學問，各類不同股票所面臨的風險大小也不一，有網友好奇，「大家怎麼沒有考慮存股中華電？」他觀察從4月以來，其他個股跌幅都是20、30％，反觀中華電卻「跌不下去」，他認為是不錯的存股標的。其他網友坦言，中華電屬於「定存股」，沒有什麼獲利空間，不過在股災期間，大家才會發現穩定標的的優勢。

有網友在論壇Dcard發文表示，不少人討論存股時會支持0050、0056或00878等ETF，也有人偏好「大到不能倒」的金融股，雖然存股目的主要是「領股息」非買賣股票賺價差，但近日股市變動下，不少金融股或ETF都有下跌。

該網友說，「說真的幾個標的的殖利率也沒很高，既然這樣的話大家怎麼沒有考慮存股中華電？中華電從4月最高132到近期最低也有120幾，其他個股至少跌了20到30％起跳，中華電根本跌不下去，現金殖利率也有5％左右，我覺得這檔是很不錯的存股標啊？」

其他網友則分析「因爲中華電股價平常太牛皮，殖利率也比金融股低」、「這支才是真牛皮股，存個五年、十年，攤開報酬率，吊打那邊上沖下洗的韭菜」、「這檔挺不錯的，只是沒有像0050有活力」、「穩到不需要討論，跟定存差不多」、「這支是真定存股」。

有網友留言「存股必須股息價差兼得」、「一家電信公司能有什麼成長潛力，值得比台灣未來的國運還貴？」、「中華電股價是真的穩沒錯啊，但完全沒什麼作價差空間」、「我的中華電存在99.54，真的就是存著」。