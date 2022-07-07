台股在萬四徘徊他問該出清沒？ 網笑時機尷尬：麻木到懶得跑

台股6日收在最低點13,985.51點，跌破萬四大關，短短4個交易日，一連失守萬五、萬四關卡，創2020年12月上旬以來低點。PTT網友崩潰詢問「是不是該出清庫存了？」但不少網友認為，現在時機有點微妙，建議可減碼，加上之前下跌時沒有出清，如今也「麻到懶得跑了」。

有網友在PTT發文表示，「台股跌破萬4，本來從萬8跌破，不知道是不是該出清庫存了？還是放現金在身上比較實在」。

其他網友紛紛留言「準備現金抄底了」、「建議一鍵清空了」、「一堆朋友尾盤大抄底，明天要反彈了」、「只剩你在場內」、「你還沒清早就套住了吧」、「早就清了，剩超級奈米戶，玩隔日沖」。

不過也有網友抱有疑慮，留言「現在清又不上不下的，很尷尬」、「現在清有點微妙，減碼就好」、「還在等奇蹟」、「認真上班，股票就給他隔代沖」，有網友直言，跌破萬四才考慮出清似乎過晚，留言「萬八沒跑、萬七沒跑、都到萬四了，還跑什麼」、「前面沒跑，現在也麻到懶得跑了」、「萬5就該跑了，現在跑根本超韭」。