快訊

台灣的養殖石斑 外銷為何只有中國這條單行道？

Omicron BA.5首見本土2案例 羅一鈞：家人接送車中感染

今增本土確診3萬4499例、死亡95例 1歲男童染疫亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

要護盤了？傳財部令八大行庫每日要「淨買超」 網：外資準備瘋狂提款

聯合新聞網／ 綜合報導
攝影／杜建重
攝影／杜建重

根據《工商時報》報導，有知情人士透露，財政部向八大行庫下令，本周起要回報台股水位，此意味著要各大行庫每日都要「淨買超」。

合計八大行庫現行額度還可加碼空間至少會超過500億元，若董事會在現行額度外繼續開放授權額度，更是上看千億元；公股金融圈人士直言，先由政府四大基金及八大行庫「打頭陣」，還是沒有起色和效果的話，國安基金才會進場。

此消息一出，在PPT上掀起網友熱議，很多人開玩笑的表示「沒說不能買50反」、「淨買超還不簡單，全部買反向ETF」、「買50反解套」、「淨買超，反向ETF，跟2412利多」、「息騙韭菜」。

有網友點出若真是這樣「護」，那最大受益者有可能是外資，「外資：謝謝」、「有人撐盤，外資還不瘋狂提款」、「提款機補錢了？」

國安基金是否會進場護盤呢？7月例行委員會議訂在12日，但台股近來連續重挫，在例會召開前，國安基金隨時都有可能召開臨時委員會，討論是否啟動護盤。

知情人士透露，國安基金會在非理性下跌時才會再開會決議後進場，台股尚未達恐慌的程度，本周將會關注台股走勢再做決定。

外資 台股 ETF 韭菜

延伸閱讀

定期定額買0050一年半...沒賺還倒賠！ 網酸：要存股還想做價差？

崩盤才好？ ETF定期定額「3大金律」勝率破80％...下跌更要操作

台積電均價380元該賣了嗎？ 網酸：外資都在賣...你不賣？

0056踢走兆豐金...沒有金融股的高股息ETF還能存嗎？

相關新聞

定期定額買0050一年半...沒賺還倒賠！ 網酸：要存股還想做價差？

定期定額的投資方法，適用在投資ETF上，利用拉長時間來獲取績效。

0056踢走兆豐金...沒有金融股的高股息ETF還能存嗎？

不死鳥兆豐金（2886）竟然被踢出0056了？ 0056就此沒有金融股了，這樣還算高股息ETF嗎？財經專家阿格力從選股邏輯、成分股替換以及產業互補三個角度，分享對0056的持有看法。

台積電均價380元該賣了嗎？ 網酸：外資都在賣...你不賣？

台股近期跌不停，昨（5）日最低來到14100點波段新低價，而「護國神山」台積電的股價再破跌來到433元。

要護盤了？傳財部令八大行庫每日要「淨買超」 網：外資準備瘋狂提款

根據《工商時報》報導，有據知情人士透露，財政部向八大行庫下令，本周起要回報台股水位，此意味著要各大行庫每日都要「淨買超」。

崩盤才好？ ETF定期定額「3大金律」勝率破80％...下跌更要操作

買股票不是賭博，投資ETF用定期定額，再搭配3大金律，大幅提昇勝率和報酬率，關鍵一招「不停扣」創造微笑曲線。

私房錢掰了！人妻偷買5張台積電慘賠50萬 痛喊：不敢跟老公說心酸

受全球通膨景氣影響，近期台股跌跌不休，讓許多投資人看到臉都綠了。一名人妻就發文抱怨，她瞞著老公偷買5張台積電，想說可以趁機賺私房錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。