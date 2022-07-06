要護盤了？傳財部令八大行庫每日要「淨買超」 網：外資準備瘋狂提款

根據《工商時報》報導，有知情人士透露，財政部向八大行庫下令，本周起要回報台股水位，此意味著要各大行庫每日都要「淨買超」。

合計八大行庫現行額度還可加碼空間至少會超過500億元，若董事會在現行額度外繼續開放授權額度，更是上看千億元；公股金融圈人士直言，先由政府四大基金及八大行庫「打頭陣」，還是沒有起色和效果的話，國安基金才會進場。

此消息一出，在PPT上掀起網友熱議，很多人開玩笑的表示「沒說不能買50反」、「淨買超還不簡單，全部買反向ETF」、「買50反解套」、「淨買超，反向ETF，跟2412利多」、「息騙韭菜」。

有網友點出若真是這樣「護」，那最大受益者有可能是外資，「外資：謝謝」、「有人撐盤，外資還不瘋狂提款」、「提款機補錢了？」

國安基金是否會進場護盤呢？7月例行委員會議訂在12日，但台股近來連續重挫，在例會召開前，國安基金隨時都有可能召開臨時委員會，討論是否啟動護盤。

知情人士透露，國安基金會在非理性下跌時才會再開會決議後進場，台股尚未達恐慌的程度，本周將會關注台股走勢再做決定。