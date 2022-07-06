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定期定額買0050一年半...沒賺還倒賠！ 網酸：要存股還想做價差？

聯合新聞網／ 綜合報導
近期台股「綠油油一片」。 侯永全／攝影
近期台股「綠油油一片」。 侯永全／攝影

定期定額的投資方法，適用在投資ETF上，利用拉長時間來獲取績效。

有網友於PTT發文表示，常聽很多人常說定期定額，自己從2021/1開始買0050，每月添購一張，至今已有19張，不料領了股息沒賺到還倒賠，「是不是只能撐下去，期待有一天翻回？」

貼文一出，底下許多留言都表示「投入股市的時間太短」，想要短時間又有正報酬很難，除非運氣好，「才買一年半就說賠？ 放個20年你就知道績效」、「10年後再來問比較恰當」、「一年多有什麼好叫的，10年後賠錢再來發文」、「存股不在看盈虧的啦，你想做價差？」

「股價越低同樣的金額買越多股，不是越高興嗎？」更有人點出若是要長期存股，遇到下跌段的時候反而會感到開心，因為購入的成本降低；反觀原PO卻是煩惱自己現在賠錢了，心態上根本就是個「假存股族」。

0050近期股價確實不漂亮，已經跌破了3年線，就有網友大酸，即便2019年用定期定額購買到現在，真的也還是賠錢。

0050今（6）日收盤價格為108.85元，較前一日下跌2.15元(1.94％)。

台股 存股 ETF

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