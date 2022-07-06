崩盤才好？ ETF定期定額「3大金律」勝率破80％...下跌更要操作
買股票不是賭博，投資ETF用定期定額，再搭配3大金律，大幅提昇勝率和報酬率，關鍵一招「不停扣」創造微笑曲線。
YouTuber摳摳表示，股市新手或者小資族，其實她最推薦買ETF和搭配定期定額的方式來進行投資。
風險低、成本低，畢竟不用研究股票，看不懂財報也沒關係，更不用花時間盯盤，就能賺錢的方式，會有投資人不喜歡嗎？
ETF是指數股票型基金，「指數」代表複製某一指數的策略；「股票型」就是能和一般股票一樣可以在市場上交易；「基金」就類似共同基金的管理方式。
至於所謂的「定期定額」，是平均成本法，用固定周期、金額的投入去購買投資標的，而相反的概念就是「單筆投入」。
定期定額的3大金律
1.長期投資
定期定額需要時間來拉高勝率、穩定報酬，不猜測高低點，時間長就能平攤成本，不用怕景氣循環。
根據群益投信回測2004年至2019年這16年主要市場的資料，連續扣款超過3年，正報酬的機率是60％以上，而扣超過10年，正報酬的機率高達80％以上。
2.下跌不停扣
這是定期定額最重要的一步，因為要克服人性的弱點，投資人遇到下跌看到帳戶一片綠，更要持續扣款，絕對不能停，才能有效的降低成本，累積更多的單位數。
3.逢低加碼
當跌幅擴大到「相對低點」，除了要不停扣，更要勇敢加碼，別人恐懼我貪婪，攤平的效果會更好，轉虧為盈的速度會更快。
不過前提是手上要有額外的現金，而且要大概能判斷點位。
怎麼挑選標的？
但要留意ETF也是有分種類的，股票型、槓桿型、反向型、期貨型，不是每一類都是用定期定額長期投資。
定期定額該挑選的標的，要是中長期趨勢是往上，任何區域、產業、題材都有可能，不過這就牽涉到比較複雜的判斷。
建議要挑選歷經N次景氣循環的美股或台股，最好是追蹤範圍大、投資標的多，能反應大盤趨勢的；因為過去台股50年和美股100年的歷史告訴我們，股市的長期趨勢是向上的。
本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫。
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