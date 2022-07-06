0056踢走兆豐金...沒有金融股的高股息ETF還能存嗎？

不死鳥兆豐金（2886）竟然被踢出0056了？

0056就此沒有金融股了，這樣還算高股息ETF嗎？財經專家阿格力從選股邏輯、成分股替換以及產業互補三個角度，分享對0056的持有看法。

高股息怎麼選出來的？

0056主要選股池是從0050跟中型100，簡單來說就是台股前150大上市市值的公司裡面，去挑出未來12個月，預設殖利率比較高的公司，所被稱為「高股息的ETF」。

所以0056的選股邏輯就是以「殖利率」的訴求為主。

成分股選來一堆電子股，這樣符合邏輯嗎？

不過現在的0056完全沒有金融股，金融股的成分占比是0。

這一季剔除的股票就是兆豐金（2886），剔除之後0056就沒有金融股了；除此之外，像興富發（2542）、群創（2481）跟裕民（2606），也因為殖利率未來預測沒那麼高，所以也被一併剔除了。

納入的股票主要都是電子股為主，聯發科（2454）、聯電（2303）。

今年以來電子股是跌得很慘，例如聯電（2303）雖然業績很好，但今年美國費半跌很慘，聯電自然也不會好到哪去，不過也跌出了高殖利率；因此連同聯發科（2454）都有被列入0056最新成分股。

另外三檔是東和鋼鐵（2006）、陽明（2609）、文曄（3036），可以得知0056確實照這選股邏輯，不分產業只以殖利率跟前150大市值公司，這樣的選股池去執行他成分股的替換。

高股息ETF還是希望有金融股，怎麼辦？

其實高股息的ETF不見得要「只愛一個人」，這跟結婚不一樣，婚姻關係只愛對方比較好；可是在投資時「腳踏多條船」反而是件好事。

0056跟其他ETF比較，例如元大高息低波（00713）或者富時高息低波（00731）這兩檔高息ETF，金融股占比分別有3成跟4成，且今年以來他們的績效也是比0056還好。

如果可以多方配置，這樣資產就可以有一個比較平衡的作用。

該買0056嗎？還是回歸需求啦！長期績效給你答案

假設你是年輕人，本金也不大的情況下，與其去追求高殖利率，不如去追求資本利得；也就是說買0050會比0056還要好。

0056選股有市值的天花板，漲太多的公司下次就可能被替換（兆豐金被踢掉，就是今年金融股相對來說比較強，殖利率就不會高）。

上述這樣的情況下，對於市值的增長就會有一個壓制性的作用，0056雖然因為選股邏輯的關係每年固定的殖利率會不錯，但對於資本利得其實是會有一個反向的效果。

回測0050跟0056過去10年，兩個的績效表現，可以清楚看到0050其實勝於0056的。

所以與其投資高息的ETF，不如增加市值型的ETF占比，這樣對於未來資產的翻倍，會有比較好的作用。

但若你是退休一族，本金已經很多了，資本利得對你來說一點都不重要，在乎的是現金流的話，像0056跟其他的一些高息ETF就會是一個適合的產品。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權改寫。