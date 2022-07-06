台積電均價380元該賣了嗎？ 網酸：外資都在賣...你不賣？

台股近期跌不停，昨（5）日最低來到14100點波段新低價，而「護國神山」台積電的股價再破跌來到433元。

近日有網友在PTT上發文表示，自己手中持有幾張台積電（2330），均價約380元左右，原本以為股價會一路上千，結果卻從688元一路往下跌，不斷侵蝕著獲利。

原PO說明，當初高點沒出掉，是因為不知道高點在哪，所以一直擺著，但近期每天這樣的跌勢，都已經快到成本價，雖持有張數並不多，但每天看獲利一直減少也真的會心痛，「如果是各位，會建議趁現在還沒有賠，趕快出場嗎？」

意見分成兩派，有建議原PO趕緊出掉，「你的紀律不見了，剩下情緒的話趕快砍吧」、「外資都在賣，你不賣？」、「難道你要等到賠錢才賣？」、「早該賣了」、「等損益變成綠色的你自然就會賣掉了」、「問就是全砍阿」、「快賣，之後低價再買」。

另外，則認為原PO持有的價格還算低，可先抱著，「380有啥好賣的，真的笑死」、「3字頭的gg也在怕」、「不信GG到380，基金還沒進來啦」、「笑死，成本比一堆人好是要賣個屌？」、「放心，政黑說年底回萬八，別怕」、「閒錢就放著吧」。