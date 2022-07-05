私房錢掰了！人妻偷買5張台積電慘賠50萬 痛喊：不敢跟老公說心酸

受全球通膨景氣影響，近期台股跌跌不休，讓許多投資人看到臉都綠了。一名人妻就發文抱怨，她瞞著老公偷買5張台積電，想說可以趁機賺私房錢，沒想到台積電一跌再跌，帳面上已慘賠了50萬，讓她苦不堪言。

一名人妻在臉書社團「匿名公社」發文表示，最近看到台積電股價很心痛，她先前在台積電540元價位進場，大手一揮買了5張，以為可以賺價差，瞞著老公存私房錢，沒想到最近台積電竟然跌到440元，換算下來，帳面直接虧損50萬，讓她看了十分焦急又煎熬。

人妻也無奈地說，老公完全不知情她買台積電股票一事，最近看到台積電又跌，還和她閒聊「外資割韭菜了」，卻沒想到自己的老婆也是韭菜，人妻崩潰直呼「完全沒辦法跟老公說心酸」。

貼文一出，引發討論，釣出許多苦主紛紛安慰，「雖只有買500股，但已夠我心淌血」、「我600買的，淚奔，這樣您有沒有好過一些」、「我這邊買在650，有沒有安慰到妳XD」、「640路過，每天都在看哪邊公園比較好睡」。

但也有網友認為投資心態很重要，「投資時一定要作功課，像是產業前景、利率變化、本益比、殖利率、國際走向等，超多的功課要加油，但重要的是持有的心態」、「不要天天看股市比較健康，台積電是長期持有儲蓄用的，不是拿來炒短線的」、「每天都深呼吸告訴自己，沒事沒事，只要沒賣都不算虧，就當存股吧！只要這筆錢不影響生活的話，那就放著別看吧！」