台積電-30％了要停損了嗎？ 網：愈買愈便宜...要開心

台積電（2330）連日來股價不斷走跌，讓許多投資人不知所措，該是要繼續攤平還是停損？

今（5）一開盤股價隨即大漲9.5元以449.5元開高，盤中股價還一度上漲至451.5元，不料維持不到多久，時間至10點28分卻「由紅又轉綠」，股價最低來到438元再度破底。

網友PTT上發文表示，自去（2021）年有閒錢就投入股市買台積電（2330），由於自身從事半導體，預測今年逐月營收可年增月增營收表現，不料股價表現卻完全相反。

他看著股價一直下探，「如同去年暑假海運一樣，營收股價相反...已經要-30％了該停損了嗎？」

取自PTT。

有一派人認為，既然原PO都說是閒錢了，那就繼續放著或是再投入可以攤平股價，「閒錢就放著啊」、「攤平降低成本」、「相信GG未來5年可以愈來愈好嗎? 相信就繼續加碼」、「反向加碼，連綿不絕」、「台積電沒在停損的啦！越跌越買」、「放著總是會回來的，你繼續攤平買就是」、「愈買愈便宜，要開心」。

另外則是覺得要停損了，「當然要停損」、「趕快停損吧，看不見底阿」、「停損誠可貴，貪平價更高」。

而還是有人看好會反彈，「觸地反彈」、「一張不賣奇蹟自來」。