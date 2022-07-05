快訊

無法聯繫！林智堅論文涉抄襲 「余正煌」手機已關機

棒球／守住台灣在棒壇核心地位 辜仲諒當選WBSC副會長

中職／台鋼雄鷹教練團添第2人 黃甘霖掌管外野守備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ETF不應該配息？ 陳重銘指「法規不好」：投資人領到錢才知道股利內容

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
陳重銘認為ETF不要配息比較好，投信有沒有發錢給投資人影響不大，因為錢都還在。 圖／Ingimage
陳重銘認為ETF不要配息比較好，投信有沒有發錢給投資人影響不大，因為錢都還在。 圖／Ingimage

投資作家「不敗教主陳重銘」時常在臉書上分享投資心得和想法，不過有時遭網友質疑說法變來變去。

對此，陳重銘於節目《單身行不行》被主持人問到的時候做出澄清，他舉例說明，一台名車，或許對郭台銘是「可以買」，但對於其他人可能比較好的答案是「不要買」。

他強調一樣的問題，但在不同人的身上就會有不一樣的答案，自己並非像有些網友口中說的常常說法前後不一。

ETF不要配息比較好？

不過陳重銘自己卻領股利，卻又一邊說配息不好？

陳重銘解釋，因為ETF不是個股，是投信所發行的，是想要賺取投資人中間的一些費用，所以用配息這個方式來吸引股東

「所以投信要把規模越做越大才好，為此有些投信就會想方設法，比如：配資本利得、配一些公積金、配一些平準金，但說白了這些錢沒有配到投資人，其實沒有什麼損失；投信是為了讓股息數字好看，讓規模變大，吸引投資人進場，說實話這個不是很正確的方法。」

股神巴菲特。 圖／美聯社
股神巴菲特。 圖／美聯社

陳重銘說明，自己比較傾向股神巴菲特的做法，他旗下的波克夏控股公司持有很多支股票，但卻從來都不配息，巴菲特領到其他公司股票的股利，一樣還是放在自己公司裡面；使得過去波克夏僅幾千塊的股價，到現在幾十萬美金，「這是一個正常，比較正確的方法。」

法規無硬性規定投信要先告知配息內容 不利於投資人

陳重銘接著說，現在的法規對投資人不好，股東只看得到投信配了多少錢（股利），但是卻不知道是「配了什麼內容」，一定要除息之後拿到股利通知書，「才會知道說原來三分之二是財產交易所得，三分之一才是股利之類的，這些都是事後才知道，這樣的法規對投資人來說不利」。

陳重銘強調，假設這些利息沒有配發，都放在ETF裡面也行，因為還是投資人的錢，不過投信不喜歡這樣做，因為不配息大家都不喜歡，會導致規模縮小，投信領到的經理管理費就少了，「所以其實ETF不配息會比較好。」

股息 配息 股利 ETF 個股 股東 巴菲特

延伸閱讀

股價殺不停...存股族怎麼辦？ 大俠：專注本業，閒錢投資

專家估台積電合理價在「這個區間」？ 網酸：景氣循環股沒在看本益比

投資ETF =被動無腦賺錢？小心這些行為「很韭菜」 她曝光這解法

永豐美國500大（00858）年化配息殖利率9％？ 7月18即將除息 專家：勝算不會差

相關新聞

除息前買進陽明...一直跌該停損嗎？ 網：息要填得起來才重要

陽明（2609）6月27日除息，除權息的參考價為78.3，現金股利於7月29日發放。 有網友表示，除息之前買進近10張，有參與到除息，雖買的價格略高不過有領到股息的回報，不料近期股價越來越低，很猶豫是否就該停損了，請益網友開怎麼辦？

台積電-30％了要停損了嗎？ 網：愈買愈便宜...要開心

台積電（2330）連日來股價不斷走跌，讓許多投資人不知所措，該是要繼續攤平還是停損？ 今（5）一開盤股價隨即大漲9.5元以449.5元開高，盤中股價還一度上漲至451.5元，不料維持不到多久，時

ETF不應該配息？ 陳重銘指「法規不好」：投資人領到錢才知道股利內容

不敗教主陳重銘說明，一台名車，或許對來講來講郭台銘是「可以買」，但對於其他人可以比較好的答案是「不要買」。 他強調一樣的問題，但在不同人的身上就會有不一樣的答案，自己並非像有些網友口中說的常常說法前後不一。

專家估台積電合理價在「這個區間」？ 網酸：景氣循環股沒在看本益比

台積電（2330）連日下跌，不少投資人開玩笑表示，不斷攤平都攤到快要躺平了；今（5）日台積電開盤449.5元，盤中最高來到451.5元。 有專家根據本益比推算（本益比公式 = 收盤價÷每股盈餘），台積電的歷史本益比下緣大多平均在15、16倍，推算出現今進場的合理價位落在450元至480元這個區間。

0056狂跌他邊怕邊買「還會再漲回30嗎？」網分兩派吵翻

近期股市變動大，有股民詢問「0056（元大寶來台灣高股息證券投資信託基金）不會再漲回30了嗎？」他表示，他在股價30時買5張，之後他仍持續加碼，想不到現在越跌越兇，崩潰表示「股利都不夠賠差價了」。對此，有網友則說「看他歷史股價放個幾年就回本了」，但也有人直言「漲不回去的，0056選股邏輯有問題」。

他喊不用怕股災 台股滿江綠就該買這類股票

近日股市變動大，導致股民叫苦連天，不過有網友認為，「你想翻身讓生活能更滋潤一點，股災是你的好選擇之一」，他分析，在台股滿江綠的時候，更應該去加碼價值高價格低的股票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。