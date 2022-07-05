ETF不應該配息？ 陳重銘指「法規不好」：投資人領到錢才知道股利內容

投資作家「不敗教主陳重銘」時常在臉書上分享投資心得和想法，不過有時遭網友質疑說法變來變去。

對此，陳重銘於節目《單身行不行》被主持人問到的時候做出澄清，他舉例說明，一台名車，或許對郭台銘是「可以買」，但對於其他人可能比較好的答案是「不要買」。

他強調一樣的問題，但在不同人的身上就會有不一樣的答案，自己並非像有些網友口中說的常常說法前後不一。

ETF不要配息比較好？

不過陳重銘自己卻領股利，卻又一邊說配息不好？

陳重銘解釋，因為ETF不是個股，是投信所發行的，是想要賺取投資人中間的一些費用，所以用配息這個方式來吸引股東。

「所以投信要把規模越做越大才好，為此有些投信就會想方設法，比如：配資本利得、配一些公積金、配一些平準金，但說白了這些錢沒有配到投資人，其實沒有什麼損失；投信是為了讓股息數字好看，讓規模變大，吸引投資人進場，說實話這個不是很正確的方法。」

股神巴菲特。 圖／美聯社

陳重銘說明，自己比較傾向股神巴菲特的做法，他旗下的波克夏控股公司持有很多支股票，但卻從來都不配息，巴菲特領到其他公司股票的股利，一樣還是放在自己公司裡面；使得過去波克夏僅幾千塊的股價，到現在幾十萬美金，「這是一個正常，比較正確的方法。」

法規無硬性規定投信要先告知配息內容 不利於投資人

陳重銘接著說，現在的法規對投資人不好，股東只看得到投信配了多少錢（股利），但是卻不知道是「配了什麼內容」，一定要除息之後拿到股利通知書，「才會知道說原來三分之二是財產交易所得，三分之一才是股利之類的，這些都是事後才知道，這樣的法規對投資人來說不利」。

陳重銘強調，假設這些利息沒有配發，都放在ETF裡面也行，因為還是投資人的錢，不過投信不喜歡這樣做，因為不配息大家都不喜歡，會導致規模縮小，投信領到的經理管理費就少了，「所以其實ETF不配息會比較好。」