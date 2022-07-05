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專家估台積電合理價在「這個區間」？ 網酸：景氣循環股沒在看本益比

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。 本報系資料照
台積電。 本報系資料照

台積電（2330）連日下跌，不少投資人開玩笑表示，不斷攤平都攤到快要躺平了；今（5）日台積電開盤449.5元，盤中最高來到451.5元。

有專家根據本益比推算（本益比公式 = 收盤價÷每股盈餘），台積電的歷史本益比下緣大多平均在15、16倍，推算出現今進場的合理價位落在450元至480元這個區間。

不少投資人就納悶，就公司的基本面來看，台積電（2330）今年也絕對還是賺錢的公司，不過外資賣超卻也是事實，導致股價連日慘跌，市場對於其大環境產生有疑慮，若想要趁機進場，可觀察外資是否轉賣為買。

但對於這區間合理價的說法，許多網友還是不買單，甚至都有悲觀預期，「 再算啊！殖利率、本益比、淨值，嘻嘻」、「半導體就是景氣循環股，不用謝我」、「所以技術領不領先根本不是重點」、「資金盤無誤」、「市場都已經做出抉擇，從688跌到現在，還看不出來？」、「外資要你跌就跌，沒理由」。

不過有投資人表示「台積電現在的本益比比量化寬鬆之前還低，再往下的空間其實有限」，認為差不多已經止跌了，未來會不會再往上漲，則還需要再觀望。

台積電 股票 外資 本益比

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