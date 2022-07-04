找到下殺台股元凶？金管會、證交所齊出手 網震驚了

美股熊市撼動全球，部分股市專家示警修正走勢，台股第二季從萬七跌至萬四，「劇烈拉回」讓投資人看漲信心大減。不過，官方認為台股基本面良好，散戶小白對跌幅過度恐慌，今（4）日金管會、證交所更一同表態要揪出股市「禿鷹」、市場謠言。

證交所表示，市場充斥不實謠言，提醒投資人切勿輕信市場謠言或不實資訊，應善用公開資訊觀測站，掌握上市公司重要資訊。如發現有人意圖透過網路傳播不實消息以影響個股價量，或有其他明顯異常情事，都將依監視相關辦法辦理。

金管會方面，根據「中國時報」報導，近日行政院偕同各部會商討救市問題時發現，台股走弱原因在於散戶小白而非法人，金管會注意到多位股市名嘴在社群、電視節目等平台散布空方消息，將調查這些名嘴是否想壓低股價再逢低買進，合謀主力當「禿鷹」。

不過，PTT網友紛紛震驚表示，「名嘴一堆傻多，哪有禿鷹」、「哈哈哈哈哈，乾脆宣布不准空」、「法人每天倒上萬張GG（台積電）散戶每天接，崩跌原因在散戶？」，還有人留意到平常看空的投顧老師突然喊多了「原來被下封口令」。

臉書社群也有不少網友提出看法，觀點幾乎一面倒「外資說話叫做分析，台灣說話叫做謠言」、「之前吹牛上看兩萬都沒事？」、「國安基金也是成天說護盤」。

國安基金幕僚及金管會內部評估，台股今跌幅已收斂、殺盤恐慌性氣氛已降，有三大關鍵指標看出：一、今僅台積電（2330）一家包辦了全部跌幅，其他產業仍上漲，顯示產業面無虞；二、自營商與投信買超，顯示超跌的投資價值浮現；三、外資賣超也收斂了。