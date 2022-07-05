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他喊不用怕股災 台股滿江綠就該買這類股票

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，在台股滿江綠的時候，更應該去加碼價值高價格低的股票。報系資料照
網友認為，在台股滿江綠的時候，更應該去加碼價值高價格低的股票。報系資料照

近日股市變動大，導致股民叫苦連天，不過有網友認為，「你想翻身讓生活能更滋潤一點，股災是你的好選擇之一」，他分析，在台股滿江綠的時候，更應該去加碼價值高價格低的股票。

一名網友在論壇Dcard發文表示「股災？我不這麼想」，他表示，「股市下跌，富人的資產縮水，這時候就是你該跟上的時候了，大家應該都知道遛狗理論吧？狗終究是會回到主人身邊的，止跌訊號可能還沒出現，但我們可以利用金字塔買法來進行一個買進的動作」。

該網友指出越跌越買有好有壞，但大型權值股或是較穩定金融股在股災來臨時跌多少都不是重點，「重點是有沒有相信市場的勇氣，去加碼、去買進」。

他並提出巴菲特曾說，「因為擔心股災，所以不敢參與完整市場的人，永遠也不會想到多頭對他們來說，也是場股災」，因此台股滿江綠的時候更應該去加碼價值高價格低的股票。

該網友分析，「像是我這種奈米戶是分配大概50:50左右，我操作的個股也大多是金融或者是水泥股（尤其是1101）波動小高配息都是我的首選，配完息後再投資讓自己的錢慢慢變多生生不息」，年輕時養股票，老時股票養你，如果完全不會投資的話就選擇ETF，讓別人幫你賺。

其他網友則留言「最近一堆人開始在砍股票了，但是之後落底完自然會有大反彈，到時候再上車就晚了」、「總算看到一篇比較能入眼的，前面幾天看到一堆0050、0056、00878、2330要停損的文章，頭好痛」。

還有網友表示「現在都只是熊市初期」、「權值股我覺得還是要分產業再決定是否加碼」、「寫得很好，出場時機也很重要，或者應該說要隨時保留能加碼的本錢」。

台股 Dcard ETF

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