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0056狂跌他邊怕邊買「還會再漲回30嗎？」網分兩派吵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
近期股市變動大，網友詢問0056是否會再漲回30。記者余承翰／攝影
近期股市變動大，網友詢問0056是否會再漲回30。記者余承翰／攝影

近期股市變動大，有股民詢問「0056（元大寶來台灣高股息證券投資信託基金）不會再漲回30了嗎？」他表示，他在股價30時買5張，之後他仍持續加碼，想不到現在越跌越兇，崩潰表示「股利都不夠賠差價了」。對此，有網友則說「看他歷史股價放個幾年就回本了」，但也有人直言「漲不回去的，0056選股邏輯有問題」。

一名網友在論壇Dcard發問「0056不會再漲回30了嗎？」他在股價30時買5張，之後持續下跌到29、28、27等，他仍持續加碼買進，不過股市不太樂觀，他表示，「到底有沒有機會漲回30啊？不然股利都不夠賠差價了」。

其他網友則留言「漲不回去的，0056選股邏輯有問題，那張不要買」、「如果0056繼續拿淨值來配息很難回去」、「成分股近期跌成那樣，還不換？我看是沒辦法」、「別忘了，買在35的人到時是領26的股息，不是35，殖利率更低」、「建議禮拜一開盤趕快賣了吧，還有得跌」、「0056這波很韭，勸你趕快賣」。

不過也有網友表示「0056買多少有差嗎？多領幾年股息不就回來了」、「我等除息後加碼」、「反正我會抱到40，你就快點賣我來接」、「看他歷史股價放個幾年就回本了」。

Dcard 高股息 股利 除息

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