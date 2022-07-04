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台股再跌逾百點創18個月新低！投資大咖：短期底部曙光乍現

商業周刊／ 老馬
台股。聯合報記者余承翰／攝影
台股。聯合報記者余承翰／攝影

摘要

1.因升息、通膨影響，近期股市稍有負面消息就殺盤不斷，台股斷頭賣壓更是雪上加霜，因此很多人紛紛想拋售持股或做空。

2.央行升息真正目的是壓抑通膨，而不是阻礙經濟成長。只要通膨稍緩和或景氣降溫，市場會期盼央行停止升息甚至降息，這時風險性資產即刻報復性反彈的機率就會拉高。

3.只有逆向思考才有機會成為贏家，前提是必須做好資產配置、風險控管，不隨意融資，否則資金壓力沉重。

台股4日反彈無力，加權指數終場收在14217.06點，再創逾18個月新低。金融股、電子股及半導體股表現持續弱勢。不過航運、ABF載板、觀光和電子族群中的被動元件族群支撐大盤。

近期的股市有如驚弓之鳥，稍有負面消息就殺盤不斷。尤其是台股加上融資追繳的斷頭賣壓更是雪上加霜，很多好友紛紛看壞後市，想要拋售持股抑或是想要做空。我的感覺，也許真正底部尚未來臨，但是短期底部即將曙光乍現。一直以來，景氣與股市的變化都是唇齒相依，只是時間與先後速度會不一樣，這牽涉到集體情緒與當下看法。我相信大部分投資人都習慣追漲殺跌或是買紅賣黑，這是人性。

看到盤面上漲家數居多，就會手癢不想落人於後，因此常常會演變成超漲，樂觀破表。此時股價卻極容易失控而超乎原本的價值，進場潛在的風險極高卻不自知。換到另外的場景，股市連番下挫，大家帳面上都出現虧損紛紛賣出時，股價則容易因為集體賣壓而浮現真正的價值。 此時進場風險較低（短期要自願套牢的心理準備），但是大部分民眾卻因為害怕而空手。上述的場景是比較極端卻常常發生，這也可以解釋為何贏家總是少數。

央行升息無可避免，然而真正目的是壓抑通貨膨漲而不是阻礙經濟成長。只要通膨稍緩和，或出現景氣降溫的情形，市場期盼央行停止升息甚至降息的預期就會瀰漫開來，這時風險性資產即刻報復性反彈的機率就會拉高。

由於今年外資賣超台股9千多億元，加上台股暴跌3千多點，已然騰出隨時觸底反彈的機會，現階段只是需要更多的耐心與信心。人云亦云，基本上是不容易在市場中獲利。只有逆向思考才有機會成為贏家，前提是必須做好資產配置、風險控管，不隨意融資，否則資金壓力沉重。

往下分批承接，著重公司的基本面為主，技術面則是尋找公司股價一陣子或3日內不再破底，成交值萎縮。大盤也是一樣，交易量必須萎縮，指數震盪幅度趨緩。當媒體頭條都是利空的時候，我想就離真正底部不遠了，第三季極有可能出現反彈波，大家無須過於悲觀。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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